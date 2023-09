Sulík reagoval na Matovičove obvinenia. Lídra OĽaNO posiela na psychiatriu a odmieta spoločné kúpanie sa v bahne (video)

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík reagoval na tvrdenia predsedu hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča z nedeľňajšej tlačovej besedy.

Vyjadril sa k vecnej stránke veci i k Matovičovým „opičkám„. „Igor Matovič už mesiace masíruje verejnosť o tom, aké má dôkazy, a nepriestrelné, o mojej obrovskej korupcii, a potom príde s takouto banalitou,“ skonštatoval Sulík v úvode svojho vyhlásenia.

Z obsahového hľadiska podľa Sulíka išlo o spor, ktorý mal v vláde s Matovičom i vtedajším ministrom zdravotníctva Marekom Krajčim (OĽaNO a priatelia).

Spor sa týkal toho, že po lete v roku 2020 priniesol Krajči návrh, aby bola Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dofinancovaná sumou 300 miliónov eur. Podľa šéfa liberálov ale bolo problematické to, že išlo o veľmi nečakaný návrh.

Sulík si za konaním stojí

Poznamenal, že za Matoviča to tak bývalo bežne. Všetky prostriedky mali byť pre VšZP, čo ale Sulík nepovažoval za vhodné vzhľadom na manažment, ktorý označil za slabý, a tiež rozličné kauzy.

SaS podľa jej šéfa nepovažovala dotáciu pre štátnu poisťovňu za vhodné riešenie aj s ohľadom na to, že prostriedky by boli len pre poistencov VšZP a ďalšie dva milióny poistencov v dvoch súkromných poisťovniach by z nich nemali nič.

Predseda SaS uviedol, že trvali na tom, že dotáciu treba dať na poistencov štátu prostredníctvom zvýšenia platby na štátnych poistencov, bez ohľadu na to, v ktorej poisťovni sú poistení. Takéto riešenie označil za férové a nemyslí si, že je správe trestať ich len za to, že jedna z týchto súkromných poisťovní patrí Jaroslavovi Haščákovi.

„Toto je ten vecný spor, toto je to, čo som na vláde zastavil a spravil som dobre,“ uviedol Sulík, no dodal, že vzhľadom na to, že SaS bol len 6-percentná strana, tak sa mu to nepodarilo presadiť a napokon prešlo 200 miliónov ako dotácia pre VšZP.

Malo ísť o plnenie programu

Sulík reagoval aj na Matovičove tvrdenie, že SaS sa mala usilovať o zvýšenie zisku súkromných poisťovní. Podľa vyjadrenia predsedu SaS si len osvojili návrh vlády z jesene 2022, ktorej v tom čase predsedal Eduard Heger a ktorý daný návrh predložil do parlamentu.

Ako sa uvádzalo v návrhu, zisk poisťovní mal byť jedno percento z toho, čo vyberú a ďalšie percento by mohli získať, ak by spĺňali určité ukazovatele, napríklad čakacie lehoty či počet preventívnych prehliadok.

Vládny návrh v parlamente neprešiel, no osvojila si ho poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková a predložila ho ako svoj vlastný návrh. „Toto je vecná stránka toho bombastického odhalenia, ktoré tu Igor Matovič vytiahol dnes na mňa, ktoré má podľa neho dokazovať neviem čo,“ dodal Sulík s tým, že podľa neho to len dokazuje, že SaS plnila svoj program.

Chorobná potreba zaujať

„No a teraz tá druhá rovina, to sú opäť tie jeho okydávačky a podlé kroky,“ prešiel Sulík k ďalšej časti svojho vyhlásenia. „Igor Matovič je psychiatrický pacient. On patrí do ústavu a potrebuje odbornú pomoc,“ povedal Sulík. Matoviča tiež označil za pomstychtivého a podlého manipulátora a klamára a prekrúcača.

Jeho dnešné vyjadrenia na adresu SaS podľa šéfa liberálov spadajú do kategórie Matovičovej bitky s Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a sú len snahou zaujať. Matovič podľa Sulíka patrí k ľuďom, ktorí chorobne potrebujú zaujať. Šéf SaS tiež kritizoval, že predseda obyčajných ľudí namiesto prinášania kvalitných riešení, ktoré by zlepšili život ľudí, bojuje o voličstvo „okydávaním„, útokmi na druhých a prekrúcaním.

Matovičove tvrdenia o tom, že mal možnosť kúpiť obsah Sulíkovho mobilu samotný Sulík považuje za suterén. „Je to len bahno. Bahno, bahno a ešte raz bahno.“ povedal Sulík.

Dodal, že sa rozhodol nevyjadrovať sa k správam, ktoré Matovič zverejnil na dnešnej tlačovej besede a ktoré údajne pochádzajú z jeho (Sulíkovho) mobilu. Šéf liberálov dodal, že sa nebude vyjadrovať k obsahu svojho mobilu, tak ako by to nečakal ani od niekoho iného, no je pripravený zodpovedať akékoľvek vecné otázky. „Ja sa s Igorom Matovičom nepôjdem kúpať do bahna,“ deklaroval Sulík.

Poznamenal, že roky, počas ktorých je v politike, zažil toho dosť, no zdôraznil, že ani on osobne, ani strana SaS nemajú korupčné kauzy. „Nebudem sa vyjadrovať k nejakým domnelým obsahom, o ktorých nič neviem“ povedal predseda SaS. Avizoval, že na novinárske otázky k tejto téme nemieni odpovedať ani dnes, a ani v budúcnosti a záležitosť považuje za vybavenú.