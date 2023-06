Sulík hovoril s Ódorom o hlasovaní o povinných kvótach na migrantov, riešiť by to mala až nová vláda

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v štvrtok hovoril o hlasovaní o povinných kvótach na migrantov na Rade Európskej únie (EÚ) s predsedom slovenskej vlády Ľudovítom Ódorom. Podľa predsedu SaS ho premiér Ódor uistil, že slovenský zástupca v Bruseli sa pri hlasovaní zdrží.

Významná otázka

„To je pozícia, s ktorou my sme v poriadku,“ vraví Sulík. Doplnil, že podľa Ódora ide o významnú otázku, ktorú by mala riešiť až nová vláda. „Pre mňa je to vybavené,“ uzavrel šéf liberálov.

Strana SaS vyzývala Ódorovu úradnícku vládu, aby na štvrtkovom rokovaní Rady EÚ o nových migračných podmienkach nesúhlasila s povinnými kvótami na prerozdelenie ilegálnych migrantov do členských krajín EÚ. Rada EÚ bude o migračných kvótach rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.

Zachovanie status quo

„Rátať sa bude každý hlas, a preto by vláda Ľudovíta Ódora mala byť za zachovanie status quo. Úradnícka vláda sa navyše zaviazala, že zásadné otázky prenechá novovzniknutej vláde,“ uviedol k tomu Sulík. Vládu aj z tohto dôvodu žiadal, aby nesúhlasila s pokutami za nedodržanie kvót, ktoré sú pre SaS červenou líniou.