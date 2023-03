Sulík odmieta Matoviča a vyjadrí sa k Hlasu, podľa Kollára osobné konflikty pomáhajú aj Ficovi

aktualizované 12. marca 13:29

Ak by od začiatku vládla vláda, ktorá neprešla voľbami, nebolo by to podľa nás v poriadku, povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Táto vláda však už dosluhuje, preto nemá problém s tým, že poverený premiér Eduard Heger i viacerí ministri sú členmi nového politického subjektu Demokrati.

Úradníckej vláde by podľa Kollára neprechádzali žiadne zákony, aktuálna vláda je podľa neho funkčnejšia.

Sulík: Situáciu zhodnotia voliči

Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka situáciu zhodnotia voliči. Šéf liberálov nevidí dôvod radiť prezidentke Zuzane Čaputovej či má, alebo nemá vymenovať úradnícku vládu.

Dodal však, že ak by tak urobila, SaS by úradnícku vládu podporila. „Bola chyba, že sme sa pustili do týchto osobných animozít,“ konštatoval Kollár na margo rôznych osobných konfliktov medzi predstaviteľmi bývalej vládnej koalície.

Kollár o náraste popularity niektorých politikov

Podľa Kollára práve to viedlo k tomu, že občania nedôverujú v politiku, a tiež to považuje za dôvod, prečo stúpa popularita niektorých politikov, napríklad predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

Sulík sa podľa vlastných slov chce spájať s pravicovými či proeurópskymi stranami. Dodal, že jeho strana sa už vyjadrila že odmieta spoluprácu so Smerom-SD či kotlebovcami, a na stole ostal už len Hlas-SD. K tomu sa podľa Sulíka plánujú vyjadriť, podotkol však, že to nie je veľmi želaný partner. Budúcu spoluprácu s Igorom Matovičom (OĽaNO) vylúčil.

Kollár bude riešiť politické spojenectvá a spoluprácu až po tom, ako sa dostane do parlamentu. Považuje za hlúpe riešiť to vopred. Uviedol však, že sa primárne bude obracať na svojich koaličných partnerov, i bývalých koaličných partneroch, ako je SaS. Sulík je toho názoru, že voliči majú právo vedieť, s kým bude strana spolupracovať.