Súd prejednáva vraždu podnikateľa Kaciana odznovu, obvinení odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste – VIDEO

aktualizované, 13. mája, 11:47

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odznovu prejednáva prípad vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010. ŠTS totiž ešte v auguste 2023 rozhodol o povolení obnovy konania pre odsúdených Romana Paulusa a Ladislava Vasarába, pričom zrušil pôvodný verdikt o ich vine aj uložené tresty. Rozhodnutie v októbri 2023 následne potvrdil aj Najvyšší súd SR.

Súd je nútený dokazovanie vykonávať nanovo, keďže dvojica obžalovaných nesúhlasila so zmenou zloženia senátu. Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Vasaráb odmieta celú obžalobu

Paulusa pôvodne v tomto prípade odsúdili na 25 rokov odňatia slobody a Vasarába na 22 rokov. Obaja však tvrdili, že sú nevinní a na utorkovom pojednávaní odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste.

„Ja odmietam celú obžalobu. Skutok, ktorý mi je kladený za vinu, som nespáchal,“ vyhlásil v utorok pred súdom obžalovaný Vasaráb s tým, že je nevinný. Doplnil, že nateraz nebude odpovedať na otázky.

Paulus sa nechcel k ničomu vyjadrovať

Obžalovaný Paulus, ktorý je okrem úkladnej vraždy stíhaný aj pre nedovolené ozbrojovanie, zase povedal, že v aktuálnom štádiu konania sa nebude k ničomu vyjadrovať. Prečítala sa tak jeho skoršia výpoveď, v rámci ktorej vinu poprel.

Momentálne sú obidvaja po prepustení z výkonu trestu z dôvodu povolenia obnovy konania stíhaní na slobode. Obhajoba podanú obžalobu po jej utorkovom opätovnom prečítaní označila za nedôvodnú s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti.