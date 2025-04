Prípad vraždy podnikateľa Kaciana sa začne opätovne prejednávať, súd vytýčil termíny v máji

Špecializovaný trestný súd v Pezinku by mal v máji začať opätovne prejednávať prípad vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že termíny v tejto trestnej veci sú vytýčené na 13. mája a 17. a 18. júna.

ŠTS totiž ešte v auguste 2023 rozhodol o povolení obnovy konania pre odsúdených Romana Paulusa a Ladislava Vasarába, pričom zrušil pôvodný verdikt o ich vine a tiež uložené tresty. Rozhodnutie v októbri 2023 následne potvrdil aj Najvyšší súd SR.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”. Paulusa pôvodne v tomto prípade odsúdili na 25 rokov odňatia slobody a Vasarába na 22 rokov. Obaja však tvrdili, že sú nevinní.