Kočner sa ocitne opäť pred súdom, v kauze Five Star Residence bude čeliť spojeným obžalobám

Mestský súd Bratislava I by mal v stredu 14. mája začať prejednávať spojené obžaloby v kauze Five Star Residence týkajúcej sa aj podnikateľa Mariana Kočnera. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Ešte v marci totiž súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného.

Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.

Škoda za milióny eur

„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu vo výške viac ako 1,8 milióna eur a skrátením dane škodu Slovenskej republiky vo výške viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.

Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH.

Dva prípady podľa rovnakého scenára

„Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.

„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzavrela Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.

Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala polícia s tým, že za zločin skrátenia dane a poistného hrozí v prípade dokázania viny trest sedem až 12 rokov väzenia.

Kočnerovi obhajcovia hovoria o nezákonnom odpočúvaní

Obhajcovia Kočnera v rámci súdneho procesu poukazujú na porušenie jeho práva na obhajobu, ku ktorému údajne prišlo, keď bol nezákonne odpočúvaný vo väznici v Leopoldove. Vo veci vedie trestné konanie policajná inšpekcia pre skutky zneužitia právomoci verejného činiteľa a vyzradenia dôvernej skutočnosti.

Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už po druhýkrát neprávoplatne oslobodený, pričom vecou sa na základe odvolania bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry má zaoberať Najvyšší súd SR. V treťom prípade takzvaných motákov z väzby bol právoplatne oslobodený. Na Špecializovaný trestný súd bola tiež podaná obžaloba v kauzách známych ako Donovaly a Báč.