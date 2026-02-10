Súd odmietol obžalobu na skupinu takzvaných čurillovcov, prípad vrátil prokuratúre

Prípad sa teraz vracia Krajskej prokuratúre v Trnave, ktorá ho dozoruje.
Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu, takzvaných „čurillovcov“, a prípad vrátil prokuratúre. Informuje o tom denník Sme, ktorému to potvrdil samotný Ján Čurilla. Podľa informácií, ktoré periodikum zverejnilo, súd mal v pondelok 9. februára odmietnuť obžalobu podanú na týchto policajtov.

Zvrátiť ho ešte môže krajský súd, keďže sa dá očakávať sťažnosť prokuratúry, píše Sme. „Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval sudca Tomáš Hajduk.

Policajti boli pred niekoľkými rokmi zadržaní a čelia obvineniu zo zneužívania právomocí. Jednej z nich, Pavol Ďurka, bol tiež obvinený z marenia úlohy verejným činiteľom. Ako Sme pripomenulo, podľa policajnej inšpekcie mali čurillovci údajne začať účelovo vyšetrovať inšpekčný tím Oblúk pod vedením Diany Santusovej.

Ľudí z inšpekcie totiž podozrievali, že sa v spolupráci so Slovenskou informačnou službou snažili mariť vyšetrovanie citlivých káuz vedené Národnou kriminálnou agentúrou. Skôr než policajti proti inšpekcii zakročili, ich však inšpekcia zadržala, informuje médium.

