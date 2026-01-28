Prípad svedka Slobodníka podľa Fica dokazuje, že kajúcnici boli zneužívaní

Prípad svedka Bernarda Slobodníka podľa premiéra a šéfa koaličnej strany Smer-SD Roberta Fica ukazuje, že systém kajúcnikov bol na Slovensku zneužívaný a bolo ho treba pozmeniť. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii s poukazom na výpoveď bývalého policajného funkcionára z januára tohto roku.
Zápisnice s výpoveďami
V nej podľa Fica Slobodník, ktorý pôvodne vypovedal proti viacerým predstaviteľom strany Smer v trestných konaniach hovorí, že v roku 2021 mu policajti predložili niekoľko zápisníc s výpoveďami, ktoré ale neabsolvoval. Zápisnice dokonca podľa premiéra ani nečítal, ale podpísal ich.
Rok 2025 uzavrel viaceré sledované kauzy. Cintula si vypočul rozsudok, Ruska súdy dvakrát oslobodili a Černák ostáva vo väzení
„Ak sme prijali rozhodnutie, pokiaľ ide o novelizáciu Trestného poriadku v decembri minulého roku, tak sme ti urobili pre to, aby sme s týmito gaunermi, udavačmi a kajúcnikmi urobili poriadok,“ uviedol Fico na margo presadených zákonných zmien ohľadom využívania kajúcnikov. Tí, čo v súvislosti s novelizáciou podali podnety na Ústavný súd SR s cieĺom novelizáciu zvrátiť, by mali podľa neho zvážiť zistené skutočnosti.
„Som predseda vlády a ako predseda vlády stojím za novelizáciou Trestného zákona a Trestného poriadku,“ vyhlásil Fico.
Apel na orgány činné v trestnom konaní
Podľa premiérovho poradcu Mareka Paru dosiahli extrémny level v zneužívaní kajúcnikov policajti z tímu okolo Jána Čurillu. Poukázal na to, že Slobodník údajne v roku 2021 absolvoval u čurillovcov päťhodinový výsluch.
„Policajti vytvorili nejaké výpovede, dávali mu ich podpísať. Nie je to to, čo on autonómne vypovedal,“ skonštatoval Para s tým, že Slobodník svedčil proti nemu, proti podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi a proti iným predstaviteľom strany Smer-SD. „Dokonca aktuálne usvedčuje čurillovcov, že tieto zápisnice vyhotovovali a dávali mu to podpísať bez akéhokoľvek prečítania,“ povedal Para s tým, že januárovú výpoveď Slobodníka majú predstavitelia Smeru k dispozícii, keďže sú v pozícii poškodených v trestných konaniach.
Para v tejto súvislosti apeloval na orgány činné v trestnom konaní a hlavne generálnu prokuratúru, aby venovala viac energie vyšetrovaniu praktík s kajúcnikmi, ktoré viedli k nezákonným trestným stíhaniam v období 2020 až 2023.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar doplnil, že systém kajúcnika ako dôkazný prostriedok „treba prekopať ešte hlbšie“. Keby podľa neho kajúcnici klamal policajtov, dalo by sa to pochopiť. Ich výpovede však boli často pripravované práve policajtmi. „Oni ich riadili v tejto klamlivej činnosti. To je na tom obludné,“ dodal Gašpar.