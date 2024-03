Calzona musel robiť zmeny v nominácii Slovenska, štyroch maródov však nahradil iba dvomi

Z piatich slovenských futbalistov, ktorí prišli na zraz reprezentácie Slovenska pred prípravnými zápasmi doma s Rakúskom (23. marca od 18.00 h na NFŠ v Bratislave) a v Nórsku (26. marca od 19.00 h v Osle), musia až štyria po vyšetrení magnetickou rezonanciou opustiť svojich spoluhráčov.

Niekoľkotýždňové liečenia

Ide o Róberta Polievku, Denisa Vavra, Ivana Schranza a Ľubomíra Šatku. Vyšetrenie u nich preukázalo komplikácie, ktorých liečba si vyžaduje niekoľko týždňov.

„Denis Vavro má menšie svalové zranenie priťahovača, posielame ho späť do klubu na doliečenie, ktoré odhadujem na 3-6 týždňov. Robo Polievka prišiel s poranením zadného stehenného svalu a liečba by mala trvať 4-6 týždňov a aj on cestuje naspäť do klubu. Ľubo Šatka má po poslednom zápase vážne poranenie členka a u neho liečba potrvá najdlhšie, asi 10-12 týždňov. Nemá význam, aby na zraze zostával, keďže do zápasu zasiahnuť nemôže,“ uviedol lekár národného tímu Zsolt Fegyveres na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„U Ivana Schranza pretrvávajú chronické bolesti v oblasti pravej slabiny a rezonancia ukázala akútne zhoršenie. V poriadku by mohol byť za 3-4 týždne. Iba Dávid Hancko je v poriadku.,“ dodal Fegyveres.

Debut v najcennejšom drese

Tréner Francesco Calzona na maródku v tíme zareagoval tak, že donominoval obrancu Spartaka Trnava Sebastiana Kóšu, ktorý sa dosiaľ pripravoval s reprezentáciou do 21 rokov na prípravné zápasy v Španielsku a na Malte, a Mareka Kristiána Bartoša z Podbrezovej.

V prípade Bartoša pôjde o debut v najcennejšom drese. „Obaja sa pripoja k tímu v najbližších hodinách,“ informoval ešte v pondelok večer SFZ.

Jediný nováčik na marcovom reprezentačnom zraze pred príchodom Bartoša bol stredopoliar Baníka Ostrava Tomáš Rigo. Dosiaľ mal skúsenosti len s mládežníckymi reprezentáciami Slovenska, v tíme SR do 21 rokov bol už ostrieľaný.

„Je to pre mňa nová výzva. Chcel by som presvedčiť trénera a potvrdiť výkony, ktoré teraz podávam v Baníku Ostrava. Cítim sa výborne, hrávam pravidelne, darí sa mi. Teraz nás čakajú dva zápasy a verím, že v nich dostanem nejaké minúty. Chcem sa ukázať v čo najlepšom svetle,“ povedal Rigo v rozhovore pre denník Šport.