Studený front prinesie ochladenie aj sneh, ale meteorológ Jurčovič ešte v októbri očakáva 20 stupňov - FOTO

Nočné mrazy poľavili a denné teploty na Slovensku začínajú stúpať na normálne októbrové hodnoty. Mnohí sa možno pýtajú, či nás ešte čaká babie leto alebo bude pokračovať premenlivé jesenné počasie s prehánkami. Meteorológ Peter Jurčovič je však optimista a v tomto mesiaci predpovedá ešte aj 20 stupňov Celzia.
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) mrazy na začiatku októbra boli najnápadnejšie od 2. do 4. októbra, kedy bol mráz na zaznamenaný na približne jednej až dvoch tretinách meteorologických staníc Slovenska, pričom najviac to bolo v piatok 3. októbra.
„Na niektorých meteorologických staniciach boli v niektorom z uvádzaných dní zaznamenané rekordne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu (napríklad Dudince, Sliač) a na viacerých meteorologických staniciach sa hodnoty tejto charakteristiky teploty vzduchu blížili k rekordne nízkym hodnotám v analyzovanom období, resp. v celom období prevádzky meteorologickej stanice,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.
Okrem toho podľa meteorológov, hodnoty minimálnej teploty vzduchu boli na Lomnickom štíte 2. a 3. októbra také nízke, že dosiahli v týchto dňoch tretiu a štvrtú najnižšiu hodnotu minimálnej teploty vzduchu na celom Slovensku. „Naposledy boli na začiatku októbra podobne nízke hodnoty minimálnej teploty vzduchu zaznamenané u nás v roku 2013,“ doplnili meteorológovia.
Počasie na dnes (streda)
Momentálne máme na Slovensku podľa meteorológa Petra Jurčoviča vcelku normálne počasie. „Babie leto to zatiaľ nie je, na to si budeme musieť počkať,“ povedal v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Meteorologička Martina Sadloňová zo SHMÚ v pondelňajších Televíznych novinách na TV Markíza uviedla, že predpoveď na 10 dní naznačuje premenlivú oblačnosť aj počasie, ale jeden deň môže byť v tomto týždni úplne bez zrážok.
Meteorológ Peter Jurčovič v už spomínanom počasí na Jojke predpovedal, že to bude streda. „Od západu bude do strednej Európy zasahovať slabnúci výbežok vyššieho tlaku vzduchu a zároveň postúpi od severozápadu nad Rakúsko a Česko okludujúci frontálny systém,“ uvádza SHMÚ v predpovedi počasia na stredu.
Podľa predpovede SHMÚ je v stredu jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne až oblačno. „Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne 14 až 19, na severe miestami okolo 12 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 6 stupňov Celzia,“ predikujú meteorológovia.
Predpoveď na zajtra (štvrtok) a ďalšie dni
Ako informuje SHMÚ, vo štvrtok bude do našej oblasti od západu zasahovať tlaková výš a po jej okraji postúpi od severozápadu do karpatskej oblasti okludujúci frontálny systém. Má byť oblačno až zamračené, ale prechodne môže byť aj oblačnosť zmenšená. „Miestami, cez deň v severnej polovici a na západe na viacerých miestach, dážď alebo prehánky,“ doplnili meteorológovia. Najvyššia denná teplota vo štvrtok vystúpi na 13 až 18 a na severe bude väčšinou okolo 11 stupňov Celzia.
Od štvrtku sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča môžu zrážky vyskytovať každý deň, ale nebude ich veľa a budú to skôr slabé prehánky a naprší maximálne jeden až dva milimetre. „Cez deň bude teplota v tomto týždni dosiahovať 18 až 19 stupňov Celzia na juhu, sever bude mať asi o 10 stupňov Celzia menej, aj nočné teploty už budú vyššie a na juhu môže byť aj 10 či 12 stupňov Celzia,“ uviedol v spomínanom počasí na Jojke.
S teplotami to podobne na tento týždeň vidí aj SHMÚ, ktorý má v grafickej predpovede denné maximá tiež na úrovni 18 až 19 stupňov Celzia, ale ako je vidieť od pondelka už predpovedá pokles teplôt.
Príde babie leto?
Aj portál iMeteo.sk predpovedá ďalšiu vlnu ochladenia, ktorá prinesie teploty pod dlhodobým normálom a dokonca aj sneh. „Cez naše územie by mal postúpiť ďalší studený front, za ktorým sa ešte viac ochladí, a nateraz sa všetky numerické predpovedné modely zhodujú na tom, že nás čaká teplotne veľmi podpriemerné počasie,“ priblížil.
Denná teplota sa bude podľa spomínaného meteorologického webu pohybovať medzi 4 až 10 stupňami Celzia a najteplejšie lokality budú mať maximálne 12 stupňov Celzia.
„Budúci týždeň tak zažijeme nielen ďalšie ochladenie, ale taktiež ďalšiu vlnu sneženia, vločky sa môžu objaviť aj mimo Tatier, keďže hranica sneženia by mala postupne klesať na 1200 m. n. m. a v nočných hodinách by mohla dokonca klesnúť až na výšku okolo 800 m, n. m.,“ predpovedá meteorologický portál
Meteorológ Peter Jurčovič je však ešte optimista a ako podotkol v jojkárskom počasí, tento mesiac ešte očakáva, že teplota vystúpi aj na 20 stupňov Celzia.
Čo je babie leto?
Názov babie leto má súvislosť s jemnými vláknami pavučín, ktoré poletujú vo vetre a pripomínajú sivé vlasy starých žien. Vyskytuje sa najmä v mesiacoch september a október. Vzniká vtedy, keď sa nad naším územím vytvorí alebo udrží tlaková výš
Spôsobí:
- stabilné a suché počasie – vzduch klesá, mraky sa netvoria, takže je veľa slnka
- ranné hmly – hlavne pri riekach a v dolinách, ktoré sa po dopoludní často rozplynú
- veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami – cez deň môže byť aj 20 stupňov Celzia, ale ráno pokojne len päť
- dlhšie trvanie – niekedy pár dní, inokedy aj dva týždne
Typické znaky babieho leta:
- dni sú ešte príjemne teplé, hoci rána a večery už bývajú chladnejšie
- obloha je často jasná, bez výrazných zrážok
- vzduch je suchý a pokojný
- príroda už má jesenné farby (žltnutie a červenanie listov), ale počasie pripomína leto