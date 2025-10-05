Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na 30 dní. Už je jasné, kedy bude babie leto - FOTO

Počasie na Slovensko prinieslo mrazivé noci a padli aj teplotné rekordy, ale nasledujúci týždeň teploty stúpnu a na jeho konci budú atakovať 20 stupňov Celzia. Meteorológ Peter Jurčovič už avizuje aj babie leto a povedal aj dátum, kedy bude najkrajšie.
Posledné noci boli na Slovensku mimoriadne mrazivé a ako na sociálnej sieti Facebook priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), miestami mrzlo aj v nížinách.
„Piatkové ráno bolo relatívne chladnejšie, v Čiernom Balogu klesla teplota poklesla na mínus 6,7 stupňa Celzia a aj v sobotu ráno to bola najchladnejšie lokalita, ale bolo o približne stupeň a pol teplejšie,“ priblížil SHMÚ s tým, že ojedinele boli prekonané aj denné teplotné rekordy. „Napríklad v sobotu ráno podľa operatívnych dát bolo v Piešťanoch minimum mínus 2,1 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2013, ktorý mal hodnotu mínus 1,4 stupňa Celzia,“ doplnili meteorológovia.
Oblasti, ktoré boli podľa meteorológov uchránené pred mrazom počas týchto dvoch nocí, sa nachádzali predovšetkým na juhovýchode krajiny a v oblasti Bratislavy a východného úpätia Malých Karpát. „V týchto oblastiach vietor nezoslabol dostatočne na výraznejší pokles teploty vzduchu a poslednú noc väčšinou nemrzlo ani na Orave, Liptove a Spiši, a to kvôli nízkej oblačnosti,“ uvádza SHMÚ.
Počasie na dnes (nedeľa)
V noci zo soboty na nedeľu sa už takéto chladné počasie neočakávalo, pretože už vo večerných hodinách do našej oblasti postúpil frontálny systém, ktorý prinesie vlhší a prechodne aj teplejší vzduch.
Môžeme povedať, že pred príchodom tohto frontálneho systému sa bude ešte zosilovať prílev teplého vzduchu a to by sme mali pocítiť aj v nedeľu, ale potom už bude príde ďalší studený front a opäť príde trochu chladnejší vzduch, ale už to také extrémne nebude, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch, že sme mali na mnohých miestach aj mrazy.
Mrazy by mali byť podľa meteorológa Petra Jurčoviča naďalej v oblasti Álp, kde je v súčasnosti najchladnejšie vôbec, čo sa týka Európy „Najteplejšie je naďalej v Stredomorí, v Španielsku aj 35 stupňov Celzia a 34 bolo aj niekde na juhu Balkánu a vo východnom Stredomorí,“ priblížil situáciu s teplotami v rámci Európy.
Podľa predpovede SHMÚ bude v nedeľu na Slovensku naďalej chladno a má byť Oblačno až zamračené, ale k večeru môže byť na západe miestami zmenšená oblačnosť. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď a od zhruba 1700 m môžu byť zrážky aj snehové. „Najvyššia denná teplota v nedeľu dosiahne 11 až 16, na severe a východe bude miestami 7 až 11 a na horách vo výške 1500 m okolo 3 stupne Celzia,“ predpovedajú meteorológovia.
Predpoveď na zajtra (pondelok) a ďalšie dni
Aj v pondelok bude na Slovensku oblačno až zamračené, ale prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu cez deň vyskytnúť prehánky alebo dážď a to najmä na severe a západe. V polohách nad cca. 1600 m môže aj snežiť. Najvyššia denná teploty sa v pondelok vyšplhá na 11 až 16, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami okolo 9 stupňov Celzia.
Medzi tlakovou výšou so stredom nad Francúzskom a tlakovou nížou so stredom nad Baltom k nám bude od severozápadu prúdiť chladný morský vzduch a zároveň k nám bude vo vyšších vrstvách ovzdušia zasahovať od severu brázda nízkeho tlaku vzduchu.
Aj v ďalších dňoch sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča budú vyskytovať zrážky, ale môže to byť iba slabý dážď alebo prehánky. „Dôležité sú však teploty, cez deň sa dostaneme koncom týždňa aj na 19 a možno aj 20 stupňov Celzia,“ priblížil s tým, že aj nočné teploty pôjdu hore. „Pokiaľ sme tu teraz mali v horských dolinách aj mínus 5 či mínus 6 stupňov Celzia, tak už to bude nanajvýš tak okolo nuly,“ doplnil.
Podobne to s teplotami vidí aj SHMÚ a maximálne 19 stupňov počas dňa má podobne ako meteorológ Peter Jurčovič na štvrtok aj piatok.
Kedy príde babie leto?
Zatiaľ sa ešte podľa slov meteorológa Petra Jurčoviča a babom lete hovoriť nedá. „Ale predpokladáme, že keď týchto päť dní od pondelku do piatku prejde, tak potom ten víkend a tie ďalšie dni si myslím, že to babie leto by sa malo prejaviť a najkrajšie to bude asi tak medzi 15. až 20. októbrom,“ predpovedá.
Babie leto spomínal meteorológ Peter Jurčovič už aj vo štvrtkovom jojkárskom počasí, keď ukazoval dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní. „Obyčajne sa babie leto začína už na konci septembra, najčastejšie býva v prvej polovici októbra, ale niekedy môže byť aj dlhšie,“ priblížil.
Zdá sa, že tento rok platí teda posledná možnosť, a teda, že príde neskôr. „Dlhodobá predpoveď nám hovorí, že počasie sa na nejaké dva týždne ustáli, ale zase potom ku koncu októbra je to také premenlivé a budú tam prichádzať poveternostné fronty, povedal meteorológ Peter Jurčovič.
Meteorológ Pavol Beránok pred časom v Televíznych novinách na TV Markíza pripomenul minulý rok, kedy babie leto začalo až v polovici októbra, ale bolo doslova ukážkové a trvalo do konca októbra až začiatku novembra. „Naozaj to bolo veľmi pekné babie leto, ale začalo pomerne neskoro,“ doplnil.
Čo je babie leto? Vzniká vtedy, keď sa nad naším územím vytvorí alebo udrží tlaková výš
Spôsobí:
- stabilné a suché počasie – vzduch klesá, mraky sa netvoria, takže je veľa slnka
- ranné hmly – hlavne pri riekach a v dolinách, ktoré sa po dopoludní často rozplynú
- veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami – cez deň môže byť aj 20 stupňov Celzia, ale ráno pokojne len päť
- dlhšie trvanie – niekedy pár dní, inokedy aj dva týždne
Typické znaky babieho leta:
- dni sú ešte príjemne teplé, hoci rána a večery už bývajú chladnejšie
- obloha je často jasná, bez výrazných zrážok
- vzduch je suchý a pokojný
- príroda už má jesenné farby (žltnutie a červenanie listov), ale počasie pripomína leto