Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami

Momentálne je podľa hovorkyne už návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom v rukách dozorového prokurátora.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia, policajné auto
Foto: ilustračné, SITA/MV SR.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil vyšetrovanie prípadu študenta policajnej školy, ktorý sa vyhrážal spolužiakom, návrhom na podanie obžaloby. Ako v tejto súvislosti pripomenula hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený N. Á. je stíhaný za trestný čin násilia proti skupine obyvateľov.

Obvinený sa podľa policajnej inšpekcie v období november 2024 až január 2025 ako policajt – študent Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok svojim spolužiakom vyhrážal ich zastrelením, pričom jeho slová v nich vzbudili dôvodné obavy o vlastný život.

„Dňa 14. januára 2025 ÚIS prijal podnet zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. Podstatou podnetu boli obavy o život a zdravie študentov, podozrivou osobou bol jeden zo študentov. Deň nato vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a do ďalších 24 hodín obvinil študenta N. Á. z trestného činu násilia na skupine obyvateľov,“ zrekapitulovala Dobiášová.

Momentálne je podľa hovorkyne už návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom v rukách dozorového prokurátora. „Za tento trestný čin je možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala Dobiášová.

Viac k osobe: Andrea Dobiášová
Firmy a inštitúcie: ÚIS Úrad inšpekčnej služby
Okruhy tém: hovorkyňa policajnej inšpekcie Policajná inšpekcia Polícia Študent
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk