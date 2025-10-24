Študent policajnej školy sa vyhrážal spolužiakom zastrelením, hrozia mu až dva roky za mrežami

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil vyšetrovanie prípadu študenta policajnej školy, ktorý sa vyhrážal spolužiakom, návrhom na podanie obžaloby. Ako v tejto súvislosti pripomenula hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený N. Á. je stíhaný za trestný čin násilia proti skupine obyvateľov.
Obvinený sa podľa policajnej inšpekcie v období november 2024 až január 2025 ako policajt – študent Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok svojim spolužiakom vyhrážal ich zastrelením, pričom jeho slová v nich vzbudili dôvodné obavy o vlastný život.
„Dňa 14. januára 2025 ÚIS prijal podnet zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. Podstatou podnetu boli obavy o život a zdravie študentov, podozrivou osobou bol jeden zo študentov. Deň nato vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie a do ďalších 24 hodín obvinil študenta N. Á. z trestného činu násilia na skupine obyvateľov,“ zrekapitulovala Dobiášová.
Momentálne je podľa hovorkyne už návrh na podanie obžaloby aj s vyšetrovacím spisom v rukách dozorového prokurátora. „Za tento trestný čin je možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala Dobiášová.