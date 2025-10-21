Muž mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, podozrivý je v rukách polície

Muž z okresu Zvolen mal zaútočiť na druhého muža harpúnou, polícia ho zadržala. O zadržaní 58-ročného muža informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici na sociálnej sieti. Ako uviedlo, k útoku na 42-ročného muža malo dôjsť v pondelok 20. októbra vo večerných hodinách. Podľa doterajších zistení muža šíp z harpúny zasiahol do oblasti krku.
„Jeho zranenie si vyžiadalo okamžitý prevoz do nemocnice. Doba liečby zatiaľ ustálená nebola, vieme však potvrdiť, že útok smeroval na životne dôležitý orgán a mohol spôsobiť život ohrozujúci stav,“ informovalo KR PZ v Banskej Bystrici.
Polícia v súvislosti s týmto skutkom začala trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Podozrivého zadržali a umiestnili do policajnej cely.
„Po získaní ďalších dôkazov si prípad prevzal krajský vyšetrovateľ z Banskej Bystrice, pričom zrejme dôjde k zmene právnej kvalifikácie skutku. V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony. Bližšie informácie k prípadu v súčasnosti preto nie je možné poskytnúť,“ uzavrela polícia.