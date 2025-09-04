Strojový výkon Sinnera proti krajanovi Musettimu. Kamarátstvo musí bokom, vraví svetová jednotka - VIDEO

Taliansky tenista Jannik Sinner suverénne postúpil do semifinále dvojhry mužov na US Open v New Yorku.
Krajana Lorenza Musettiho vyprevadil z dvorca s potupnou prehrou 1:6, 4:6, 2:6 a komentátor Eurosportu v istej fáze tretieho setu zareagoval poznámkou: „Je až neuveriteľné, aký je rozdiel v hre medzi svetovou jednotkou a svetovou desiatkou…“
Suverénny Sinner
Prvé dva sety mal Sinner jednoznačnú prevahu, ale na začiatku tretieho čelil šiestim brejkbalom súpera. Všetky odvrátil s pokojom veľkého šampióna a vo zvyšnom čase zápasu už krajana herne prevalcoval. Celkovo predviedol 28 víťazných úderov a využil 5 zo 6 brejkbalov. Jeho súper nula zo siedmich.
„Poznáme sa veľmi dobre. Hráme za svoju krajinu v Davisovom pohári a sme kamaráti. Lenže v takýchto zápasoch ide kamarátstvo bokom. Obnoví sa znova až pri záverečnom podaní rúk,“ cituje Sinnera oficiálny web ATP Tour.
Iná úroveň
„Myslím si, že môj výkon v tomto zápase bol solídny. Najmä začiatok mi vyšiel podľa predstáv,“ dodal Sinner.
„Dnes som sa presvedčil o tom, že Jannik je na inej úrovni tenisu ako ja. Robil som, čo sa dalo, ale na všetko mal odpoveď,“ uviedol Musetti.
Talian v tomto roku vyhral Australian Open aj Wimbledon a o triumf na Roland Garros ho obrala iba dekoncentrácia po troch zahodených mečbaloch vo finále proti Carlosovi Alcarazovi.
Okrem toho je Sinner aj obhajca triumfu na US Open a má aj prvenstvo na Australian Open z vlaňajška. Celkovo na tvrdom povrchu na grandslamových turnajoch ťahá sériu 26 víťazných zápasov. Viac ich v sumáre Australian Open a US Open bez prerušenia vyhrali iba Roger Federer – štyridsať v rokoch 2005 – 2008 a Novak Djokovič 27 (2011 – 2012).
Kanadský súper
Súperom Sinnera v semifinále bude Kanaďan Félix Auger-Aliassime, ktorý si poradil s Austrálčanom Alexom de Minaurom 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4). Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Srb Novak Djokovič a Španiel Carlos Alcaraz. Je pozoruhodné, že Auger-Aliassime vedie vo vzájomnej zápasovej bilancii nad Sinnerom 2:1.