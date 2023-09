Strhujúce finále romantickej ságy. Zostanú Hardin a Tessa navždy spolu?

Na piatu, záverečná kapitolu filmovej série After čakajú milióny fanúšikov z celého sveta. Posledný diel ságy s názvom After: Navždy nazrie hlbšie do Hardinovej duše a prinesie odpoveď na otázku, či osudová, no aj bolestivá láska Tessy a Hardina spojí ich životy v dobrom i zlom, alebo sa ich cesty navždy rozídu.

Po udalostiach z predchádzajúceho filmu After: Puto sa Hardin a Tessa uberajú životom každý sám. Ich spaľujúca láska, ktorá sa zdala byť nekonečná, je v troskách. Hardin utápa svoj žiaľ v alkohole a v dôsledku Tessinho zdrvujúceho odchodu ho pri písaní druhej knihy trápi spisovateľský blok. V najtemnejších chvíľach svojho života sa rozhodne zúčtovať s minulosťou. Odchádza do Portugalska, aby našiel dievča, s ktorým kedysi chodil a ku ktorému sa zachoval hrozne. Potrebuje nájsť odpustenie aj sám seba. Potrebuje sa vyrovnať so svojimi chybami, aby sa potom mohol pokúsiť získať Tessu späť. Bude ho však Tessa ešte niekedy chcieť vidieť? A ako by takéto stretnutie mohlo dopadnúť?

Foto: Bontonfilm

Filmová séria After je celosvetovým fenoménom, ktorý nadviazal na popularitu knižných bestsellerov Anny Toddovej. Knižná aj filmová sága má milióny fanúšikov po celom svete vrátane Slovenska, kam pred niekoľkými rokmi vstúpila s prívlastkom „Päťdesiat odtieňov sivej pre tínedžerov“.

Pôvodne sa piaty diel neplánoval nakrúcať, ale počas dokončovania predchádzajúceho filmu After: Putosi tvorcovia uvedomili, že veľa otázok zostáva nezodpovedaných. „Keď som si prvýkrát prečítal scenár k piatemu dielu, hneď som sa doň ponoril. Je skvelé objavovať všetky časti Hardinovej duše a pridávať posledné kúsky do mozaiky celého príbehu,“ hovorí predstaviteľ Hardina Hero Fiennes Tiffin. „Vo filme After: Navždy sa môžete tešiť na sexuálne scény, skákanie z útesov, bitky, nové herecké tváre, niekoľkých známych hercov, a samozrejme na množstvo vecí, ktoré diváci ešte nevideli,“ dodáva herec.

Foto: Bontonfilm

V poslednej časti ságy hereckú zostavu popri „stáliciach“, ako Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard či Stephen Moyer, doplnia aj nováčikovia, napríklad Mimi Keene, známa zo seriálu Sex Education. Obľúbená britská herečka si vo filme After: Navždy zahrá Hardinovu bývalku Natalie, u ktorej bude Hardin hľadať odpustenie za hriechy z minulosti. Novou tvárou je aj taliansky herec a spevák Benjamin Mascolo, ktorý v minulosti chodil s Bellou Thorneovou. V romantickej novinke stvárni súčasného priateľa Natalie.

Foto: Bontonfilm

Po predchádzajúcich dieloch, ktoré sa nakrúcali v Atlante a zimnom Bulharsku, sa diváci tentokrát môžu tešiť na kulisy slnečného Portugalska. Pre hercov a členov štábu, ktorí mohli tráviť každú voľnú chvíľu na pláži, to znamenalo príjemnú zmenu. Hero Fiennes Tiffin síce so smiechom uznáva, že vysoké teploty, čierne oblečenie a falošné tetovanie nie sú práve ideálnou kombináciou, ale zároveň jedným dychom dodáva, že si natáčanie na tomto slnečnom mieste užil. „Myslím si, že je fajn ukázať Hardina v úplne inom prostredí a vidieť, ako naň reaguje,“ hovorí herec. „Lepšie miesto na prácu som si ani nemohol priať. Portugalsko je nádherné,“ uzatvára filmový Hardin.

Záver leta tak bude nepochybne horúci – minimálne v kinách. Film After: Navždy totiž bude mať na Slovensku premiéru 21. septembra. Nenechajte si ujsť príbeh plný slnka, mora, vášne a silných emócií na veľkom plátne.

Informačný servis