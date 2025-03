Stretnutie Trumpa so Zelenským vyvolalo búrlivé reakcie politikov, podľa Pellegriniho si Ukrajina zaslúži trvalý mier

Ukrajina si po trojročnej vojne zaslúži trvalý a udržateľný mier. „Verím, že súčasné vedenie Ukrajiny konštruktívne pristúpi k riešeniu, ktoré vzíde zo spoločných rokovaní transatlantického spoločenstva a začne konštruktívne rokovať o nastolení mieru medzi znepriatelenými krajinami,” uvádza sa v stanovisku prezidenta SR Petra Pellegriniho.

Myšlienka talianskej premiérky

„EÚ sa musí správať v tejto vyhrotenej situácii zodpovedne a hlavne aktívne. Preto vítam myšlienku talianskej premiérky Giorgie Meloni, že je čas uskutočniť núdzový samit medzi EÚ a USA o Ukrajine a európskej bezpečnosti”.

„Včerajšie ´Čo sa nezmestilo na tlačovku´ som spracoval a zverejnil pred stretnutím D. Trumpa a V. Zelenského. Nebol som preto ovplyvnený umeleckým dojmom zo stretnutia, ktorý tak všetkých rozvášnil,” reagoval predseda vlády SR Roberta Fica na stretnutie prezidenta USA Donalda Trampa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.

„SR nepodporí Ukrajinu ani finančne, ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne. Ak tak urobia iní, budeme to rešpektovať. SR má výhrady k nereálnej stratégii „mier prostredníctvom sily“, ktorá má poslúžiť len ako dôvod na pokračovanie vojny na Ukrajine. Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla rokovať z pozície vojenskej sily. SR do záverov summitu EÚ (štvrtok 6. 3. 2025) navrhuje, okrem iného, nevyhnutnosť okamžitého prímeria (bez ohľadu na moment dosiahnutia konečnej mierovej dohody), čo prezident Zelenský a veľká časť členských krajín EÚ odmieta. SR žiada, aby sa v záveroch objavila výslovná požiadavka opätovne otvoriť tranzit plynu cez Ukrajinu do SR a západnej Európy. Situácia je absurdná, plyn z východu na západ netečie, zato Ukrajina zhoršuje situáciu v Európe, lebo odoberá európsky plyn. Ide o ruský plyn, za ktorý platí, čím financuje ruské vojenské potreby. Nie je možné zabezpečiť konkurencieschopnosť Európy, ak nebudú obnovené dodávky ruského plynu cez Ukrajinu. Pomoc, ktorú v rôznych podobách EÚ a SR poskytujú Ukrajine, nemôže mať podobu jednosmerného cestovného lístka. Ak nebude na summite rešpektované, že sú aj iné názory, ako len pokračovať vo vojne, vo štvrtok nemusí byť Európska rada schopná dohodnúť sa na záveroch k Ukrajine. SR rešpektuje potrebu zvyšovania obranyschopnosti Európy,” uviedol Robert Fico.

Predlžovanie nezmyselného konfliktu

„Hazardujete s 3. svetovou vojnou” bola veta, ktorú Trump povedal do očí Zelenskému… Ľudia na Ukrajine si zaslúžia mier, a nie ďalšie predlžovanie nezmyselného konfliktu, uviedol na sociálnej sieti predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Podľa predsedu strany SaS Branislava Gröhlinga, „Ukrajina zažíva hroznú vojnu. Ľudia prišli o domovy, o životy, o pocit bezpečia. A pocit bezpečia sme vďaka agresii Ruska stratili aj my. Včerajšie Trumpove vyjadrenia tomu pocitu bezpečia nijako nepomáhajú. Všetci vieme, že spravodlivé by bolo, ak by Ukrajina ruské vojská vyhnala a získala späť svoje územia”.

Odstavenie dodávok plynu

Tomáš Taraba (SNS) na sociálnej sieti napísal, že „Slovensko si Zelenskeho zapamätá ako prezidenta, ktorý po všetkej tej pomoci, ktorú od Slovenska dostal, nás arogantne odstavil od dodávok plynu a spôsobil nárast cien naprieč Európou. Od Ukrajiny budeme požadovať bez ohľadu na to, kto na čele Ukrajiny bude, aby sa tento tranzit obnovil”.

„USA urobili veľa pre podporu Ukrajiny, ale po tom, čo sa odohralo medzi prezidentom Trumpom a prezidentom Zelenskym v Bielom dome, môže byť veľmi spokojný jedine prezident Putin. Komunikáciu voči lídrovi krajiny, ktorej zabíjajú nevinných, ktorá čelí ruskej agresii a bojuje o prežitie, považujem za ponižujúcu a v rozpore s hodnotami, ktoré USA doteraz presadzovali,” uviedol na sociálnej sieti exminister zahraničných vecí Ivan Korčok (PS).