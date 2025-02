Trump Zelenskému povedal, že ak neurobí s Putinom kompromis, americká podpora Ukrajine sa zastaví

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský partner Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v Bielom dome otvorene hádali, keď sa dostali k otázke kompromisu s ruským vodcom Vladimirom Putinom, ktorého prezident Ukrajiny označil za „zabijaka„.

Trump Zelenskému povedal, že buď „uzatvorí dohodu“ s Ruskom, „alebo skončíme“. Vedľa sediaci americký viceprezident JD Vance Zelenského označil za „neúctivého“. Zdalo sa, že Zelenskyj sa pokúša prehovoriť, ale bol prerušený.

K mimoriadnemu citovému výbuchu došlo po tom, ako Trump povedal, že Ukrajina bude musieť v prímerí s Ruskom urobiť „kompromisy“. „Nemôžete robiť žiadne dohody bez kompromisov … ale dúfajme, že nebudú také veľké, ako si niektorí ľudia myslia,“ povedal Trump.

„Hazardujete so životmi miliónov ľudí,“ vyjadril sa Trump. „Hazardujete s treťou svetovou vojnou a to, čo robíte, je veľmi neúctivé voči krajine – tejto krajine,“ vyhlásil.

Dramatický prejav napätého vzťahu medzi Zelenským a Trumpom sa odohral pred veľkou skupinou novinárov. „Vaši ľudia sú veľmi statoční, ale buď sa dohodnete, alebo odídeme, a ak odídeme, vybojujete si to,“ povedal Trump. „Nemyslím si, že to bude pekné, ale vyriešite si to, avšak nemáte na to dobré karty.“