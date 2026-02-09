Strelca na ruského generála vycvičila Ukrajina. Za útok mal údajne dostať 30-tisíc dolárov

Podľa ruskej bezpečnostnej služby pri verbovaní ruského občana pomáhal jeho syn žijúci v Poľsku.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Russia Shooting
Príslušníci ruskej bezpečnostnej služby FSB čakajú na príchod strelca podozrivého z pokusu o atentát na generála Vladimira Alexejeva, nedeľa 8. februára 2026. Foto: Russian Federal Security Service/Russia-1 TV channel via AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Rusko v pondelok vyhlásilo, že strelec, ktorý minulý týždeň v Moskve postrelil vysokopostaveného dôstojníka vojenskej rozviedky GRU, generála Vladimira Alexejeva, konal na príkaz ukrajinskej tajnej služby SBU.

Vycvičený Ukrajinou

Ruská federálna bezpečnostná a spravodajská služba FSB uviedla, že ruský občan Ľubomir Korba (nar. v roku 1960) bol zverbovaný a vycvičený na Ukrajine. Podľa tvrdení tajnej služby pri jeho nábore pomáhal Korbov syn žijúci v Poľsku.

„V deň atentátu sa Korba dostal do budovy, kde vojak býval, počkal, kým sa objaví vo vestibule pri výťahu, a štyrikrát vystrelil,“ uviedla FSB vo vyhlásení.

Muž po útoku ušiel do Dubaja, kde bol cez víkend zadržaný a vydaný Rusku.

30-tisíc za atentát

Podľa FSB ukrajinská SBU zverbovala Korbu v ukrajinskom Ternopile minulý rok a do Ruska sa dostal cez Moldavsko a Gruzínsko. Za útok mu údajne sľúbili 30‑tisíc dolárov.

Mal konať s dvomi komplicmi, Viktorom Vasinom a Zinajdou Serebritskou, ktorí mu v Moskve zabezpečili ubytovanie a prístup do budovy, v ktorej k streľbe došlo.

Kremeľ sa k incidentu zatiaľ nevyjadril, no minulý týždeň pripustil, že ruskí vojenskí predstavitelia sú počas ofenzívy na Ukrajine vystavení zvýšenému riziku. Ruský minister zahraničiaSergej Lavrov už skôr obvinil Kyjev, že sa na pokuse o atentát podieľal.

Viac k osobe: Segrej LavrovVladimir Alexejev
Firmy a inštitúcie: FSB Federálna bezpečnostná službaGRUSBU Ukrajinská bezpečnostná služba
Okruhy tém: Pokus o atentát Rusko-ukrajinský konflikt ruský generál Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk