Rusko v pondelok vyhlásilo, že strelec, ktorý minulý týždeň v Moskve postrelil vysokopostaveného dôstojníka vojenskej rozviedky GRU, generála Vladimira Alexejeva, konal na príkaz ukrajinskej tajnej služby SBU.
Vycvičený Ukrajinou
Ruská federálna bezpečnostná a spravodajská služba FSB uviedla, že ruský občan Ľubomir Korba (nar. v roku 1960) bol zverbovaný a vycvičený na Ukrajine. Podľa tvrdení tajnej služby pri jeho nábore pomáhal Korbov syn žijúci v Poľsku.
„V deň atentátu sa Korba dostal do budovy, kde vojak býval, počkal, kým sa objaví vo vestibule pri výťahu, a štyrikrát vystrelil,“ uviedla FSB vo vyhlásení.
Muž po útoku ušiel do Dubaja, kde bol cez víkend zadržaný a vydaný Rusku.
Rusa podozrivého zo streľby na ruského generála zatkli v Dubaji
30-tisíc za atentát
Podľa FSB ukrajinská SBU zverbovala Korbu v ukrajinskom Ternopile minulý rok a do Ruska sa dostal cez Moldavsko a Gruzínsko. Za útok mu údajne sľúbili 30‑tisíc dolárov.
Mal konať s dvomi komplicmi, Viktorom Vasinom a Zinajdou Serebritskou, ktorí mu v Moskve zabezpečili ubytovanie a prístup do budovy, v ktorej k streľbe došlo.
V Moskve postrelili vysokopostaveného generála ruskej armády. Lavrov z útoku obvinil Kyjev
Kremeľ sa k incidentu zatiaľ nevyjadril, no minulý týždeň pripustil, že ruskí vojenskí predstavitelia sú počas ofenzívy na Ukrajine vystavení zvýšenému riziku. Ruský minister zahraničiaSergej Lavrov už skôr obvinil Kyjev, že sa na pokuse o atentát podieľal.