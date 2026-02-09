Rusa podozrivého zo streľby na ruského generála zatkli v Dubaji

Ďalšieho podozrivého zadržali v Moskve a tretí údajne utiekol na Ukrajinu.
Ruský generál Vladimir Alexejev.
Muž podozrivý zo streľby na vysokopostaveného dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky Vladimira Alexejeva bol zadržaný v Dubaji a vydaný do Ruska, oznámila v nedeľu ruská federálna bezpečnostná služba FSB.

Podľa ruských médií ide o ruského občana vo veku okolo 60 rokov, ktorý po útoku ušiel do Spojených arabských emirátov. Muž bol „zatknutý a odovzdaný Rusku“, citovali médiá FSB. Ďalšieho podozrivého zadržali v Moskve a tretí údajne utiekol na Ukrajinu.

Generál Alexejev, zástupca šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU, bol postrelený v piatok v moskovskom byte. Po útoku bol prevezený do nemocnice a hospitalizovaný.

Ruský minister zahraničných vecíSergej Lavrov obvinil z útoku Ukrajinu. Podľa ukrajinských bezpečnostných analytikov niesol útok rukopis pokusu o provokáciu zo strany ruských tajných služieb.

Kyjev, ktorý sa prihlásil k viacerým likvidáciám ruských veliteľov počas vojny, sa k tomuto incidentu nevyjadril.

