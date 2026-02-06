V Moskve postrelili vysokopostaveného generála ruskej armády

Ruský generál Vladimir Alexejev bol v piatok ráno zranený pri streľbe v Moskve.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Ruský generál Vladimir Alexejev. Foto: x.com
Ruský generál Vladimir Alexejev bol v piatok ráno postrelený v obytnom dome v Moskve a následne ho previezli do nemocnice, uviedli tamojšie úrady. Incident je najnovším pokusom o atentát na vysokopostaveného vojenského predstaviteľa Ruska.

Ruský vyšetrovací výbor už spustil vyšetrovanie a oznámil, že na Alexejeva „niekoľkokrát vystrelila neznáma osoba“, ktorá následne ušla z miesta činu. Nezverejnil žiadne správy o podozrivom.

V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine bolo zabitých niekoľko vysokopostavených ruských vojenských predstaviteľov. K zodpovednosti za niektoré atentáty sa prihlásila Ukrajina.

Alexejev má v rámci generálneho štábu ruských ozbrojených síl významné postavenie, keďže pôsobí ako prvý zástupca náčelníka ruského generálneho štábu.

V minulosti viedol spravodajské operácie počas ruskej intervencie v Sýrii na podporu zosadeného lídra Baššára al-Asada. Takisto bol vyslaný na rokovania s veliteľom Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom počas jeho pokusu o vzburu proti vrcholovým vojenským predstaviteľom v roku 2023.

