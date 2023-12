Streľba v Prahe: Polícia ukázala video zo zásahu, na mieste bola do piatich minút a známa je aj totožnosť obetí (video)

Policajti sa dostali do budovy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe do piatich minút po tom, ako dostali hlásenie o streľbe. Ako odznelo na piatkovej tlačovej konferencii polície k vyšetrovaniu masovej streľby, následne začali so zásahom proti páchateľovi a postupovali tak, ako mali.

„Keď prišli do budovy, nevýhodou bolo, že nebolo počuť streľbu a tak museli hľadať páchateľa. Od študentov policajti dostali informáciu, že strelec sa pohybuje v horných poschodiach budovy a tam začali prehľadávať priestory,“ povedal jeden z policajných predstaviteľov v úvode tlačovej konferencie.

Páchateľ sa nachádzal na streche

Neskôr policajti dostali informáciu od kolegov zvonku, že páchateľ na nachádza na streche. Spočiatku mali policajné zložky problém nájsť vstup na strechu, no zakrátko ho našli.

„Keď si páchateľ uvedomil, že sa okolo neho uťahuje slučka, zvolil štandardný postup v týchto prípadoch a spáchal samovraždu,“ dodal policajný predstaviteľ.

Počet obetí a zranených

Podľa riaditeľa pražskej polície Petra Matějčeka musela polícia zaistiť daný perimeter. „Objavovali sa informácie, že páchateľ nie je sám, že má so sebou nejakú slečnu, pána alebo pani. Tieto informácie sa nemôžu podceniť,“ povedal Matějček.

Vzápätí sa vyjadril k počtu obetí a zranených. „Máme 14 obetí zo strany študentov a ďalších osôb, páchateľ zomrel, tiež 25 zranených. Podarilo sa nám do ranných hodín stotožniť všetkých zranených a všetkých 14 obetí. Samozrejme, so stotožňovaním obetí prebiehalo vyrozumievanie rodinných príslušníkov,“ dodal Matějček

Poznamenal, že na zákroku sa podieľali stovky policajtov, pričom medzi policajtmi nie je žiadny zranený príslušník.

