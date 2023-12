Streľba v Prahe mohla mať viac obetí, v budove bol obrovský arzenál zbraní a medzi zranenými sú aj cudzinci (foto)

Štvrtková streľba na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe je najtragickejšia v histórii Česka. Strelec, ktorý bol študentom školy, zavraždil 14 ľudí. V Uherskom Brode zomrelo v roku 2015 osem ľudí, pri streľbe v ostravskej nemocnici v roku 2019 zasa šesť osôb.

„Bol som na mieste hrozného činu, videl som obrovský arzenál zbraní a streliva v budove fakulty. Nebyť rýchleho zásahu polície, tak by obetí bolo násobne viac,“ povedal policajný prezident Martin Vondrášek.

Polícia aktuálne zisťuje totožnosť obetí strelca, ktoré si vyberal náhodne a bez súvislostí. Identifikovaných ich už bolo 13. „Medzi zranenými sú aj traja cudzinci,“ priblížil Rakušan vo vysielaní Radiožurnálu. Všetky obete podľa Vondráška prišli o život v budove univerzity, hoci jednu mŕtvu osobu našla polícia ležať vonku na ulici.

Šíriace sa dezinformácie

Ako ďalej referuje web iDNES.cz, minister vnútra Vít Rakúšan na tlačovej konferencii povedal, že stojí za kvalitnou prácou polície. Netýka sa to len štvrtkového zásahu, ktorý bol podľa neho veľmi profesionálny. Vicepremiér tiež vyzval na zdieľanie len overených informácií polície.

Šíriace sa dezinformácie sú podľa neho zrejme premysleným útokom „ruskej trollej farmy“. Narážal tým pravdepodobne na údajné konto páchateľa na Telegrame, kde boli v azbuke zverejnené príspevky o túžbe vraždiť a zanechať po sebe čo najviac bolesti.

Páchateľ zabil aj svojho otca

Polícia pracuje s možnosťou, že by profil mohol skutočne patriť vrahovi, ale isté to nie je. Teóriu, že by skutočne išlo o účet útočníka, však spochybňujú niektorí experti. Tí pripomínajú napríklad možnosť Telegramu spätne upravovať príspevky a poukazujú aj na perfektnú ruštinu v príspevkoch.

Po páchateľovi masakru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe polícia už pátrala ešte predtým, než sa dopustil hrozného činu v hlavnej budove školy, keďže v obci Hostouň na Kladensku zabil svojho otca.

V súvislosti so smrťou páchateľa Vondrášek povedal, že si podľa všetkého zobral život, ale polícia vyšetruje aj možnosť, že ho zabila aj policajná streľba.