Streľba na rodinnej oslave si vyžiadala štyroch mŕtvych a desať zranených

Štyria ľudia zahynuli a ďalších desať utrpelo zranenia pri streľbe v sobotu večer počas rodinného stretnutia v americkom štáte Kalifornia. Zranených, medzi ktorými sú „maloletí aj dospelí“, previezli do miestnych nemocníc. Informovala o tom polícia pričom incident označila za „cielený útok“. Streľba sa odohrala v banketovej sále v San Franciscu, uviedla hovorkyňa úradu šerifa okresu San Joaquin Heather Brentová.
„Zatiaľ máme len obmedzené informácie. Vieme, že v banketovej sále sa konala rodinná oslava. Predbežné zistenia naznačujú, že mohlo ísť o cielený útok. Vyšetrovatelia momentálne preverujú všetky možnosti,“ povedala Brentová.
Úrad šerifa vo vyhlásení na sociálnych sieťach uviedol, že vyšetrovatelia pracujú na objasnení okolností, ktoré tejto tragédii predchádzali. Tiež vyzval verejnosť, aby sa prihlásili všetci, ktorí majú informácie, videozáznamy alebo boli svedkami udalosti. Polícia zatiaľ neidentifikovala žiadneho podozrivého.
Podľa databázy Gun Violence Archive, ktorá definuje hromadnú streľbu ako incident so štyrmi alebo viacerými postrelenými osobami, došlo v USA tento rok už k 504 hromadným streľbám, vrátane incidentu v San Franciscu.