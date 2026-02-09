Stredoľavý Seguro porazil v prezidentských voľbách v Portugalsku kandidáta krajnej pravice

Stredoľavý kandidát António José Seguro presvedčivo zvíťazil nad krajne pravicovým rivalom Andrém Venturom v nedeľňajších prezidentských voľbách v Portugalsku, ktoré sa konali po dňoch ničivých búrok.
Po spočítaní 95 percent hlasov získal Seguro 66 percent hlasov, zatiaľ čo Ventura mal 34 percent. To znamená, že 63-ročný socialistický kandidát podľa očakávaní nahradí na poste prezidenta konzervatívca Marcela Rebela de Sousu.
Volebnú kampaň narušili dva týždne búrok a prudkých víchric, ktoré zabili najmenej sedem ľudí a spôsobili škody v odhadovanej výške asi štyri miliardy eur.
Seguro je skúsený politický aktivista a bývalý líder Socialistickej strany, ktorý svoju kariéru začal v jej mládežníckom krídle. V roku 2014 prehral vnútorný boj o moc a budúci premiér António Costa, ktorý je teraz predsedom Európskej rady, ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka strany.
Napriek tomu, že bol posledné desaťročie mimo verejného záujmu, nikdy sa nevzdal svojej viery v „modernú a umiernenú ľavicu“. Svoju prezidentskú kampaň začal bez podpory vedenia Socialistickej strany, hoci väčšina jej členov ho podporila.
Seguro sa prezentoval ako zjednocujúci kandidát a varoval pred „nočnou morou“, ktorej by krajina mohla čeliť, ak by jeho súper vyhral.