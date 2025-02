Strava je popri cvičení veľmi dôležitá. Pozrite si desať jednoduchých receptov, ktoré zvládne pripraviť každý - FOTO, VIDEO

Príprava jedál niekedy prináša strach až stres. Najmä, ak sa v kuchyni neobraciate pravidelne alebo si nepodávate ruky s kuchynskými potrebami.

To však nie je dôvod, prečo si nepripraviť niečo výživné pred alebo po tréningu. Nie je to žiadna veda.

Rýchle, chutné a zdravé jedlá si vie pripraviť každý, aj keď si netyká s varením. Váš jedálniček si tak môžete spestriť o jednoduché recepty, za ktoré sa vám vaše telo rozhodne poďakuje.

Zdravé a jednoduché recepty, ktorým neodoláte: Ovsená kaša s proteínom – zalejte päť lyžíc ovsených vločiek horúcou vodou alebo mliekom. Pridajte odmerku proteínu, zamiešajte a doplňte ovocím alebo orechmi. Typické výživné raňajky.

– zalejte päť lyžíc ovsených vločiek horúcou vodou alebo mliekom. Pridajte odmerku proteínu, zamiešajte a doplňte ovocím alebo orechmi. Typické výživné raňajky. Tvarohový krém – zmiešajte 250 gramov nízkotučného tvarohu s trochou medu alebo škorice. Môžete pridať aj kakao alebo ovocie. Skvelý zdroj bielkovín na večer.

– zmiešajte 250 gramov nízkotučného tvarohu s trochou medu alebo škorice. Môžete pridať aj kakao alebo ovocie. Skvelý zdroj bielkovín na večer. Rýchly vaječný wrap – rozšľahajte dve vajcia, vylejte na panvicu a pripravte tenkú omeletu. Naplňte ju šunkou, syrom a zeleninou a zrolujte.

– rozšľahajte dve vajcia, vylejte na panvicu a pripravte tenkú omeletu. Naplňte ju šunkou, syrom a zeleninou a zrolujte. Banánové palacinky – rozmixujte jeden banán s dvomi vajcami, pridajte ovesené vločky a upečte malé palacinky na panvici. Môžete ich jesť s tvarohom či jogurtom.

– rozmixujte jeden banán s dvomi vajcami, pridajte ovesené vločky a upečte malé palacinky na panvici. Môžete ich jesť s tvarohom či jogurtom. Kuracie prsia s ryžou a zeleninou – na olivovom oleji upečte na panvici kuracie mäso, pridajte uvarenú ryžu a zamiešajte so zeleninou. Dochuťte bylinkami alebo citrónom.

Ďalšie chutné recepty: Cottage cheese s medom a orechmi – zmiešajte cottage cheese s trochou medu a posypte vlašskými orechmi. Rýchly snack plný bielkovín.

– zmiešajte cottage cheese s trochou medu a posypte vlašskými orechmi. Rýchly snack plný bielkovín. Jogurt s vločkami a ovocím – do misky pridajte grécky jogurt, ovsené vločky a nakrájané ovocie (napríklad banán, jahody, jablko). Môžete pridať aj škoricu alebo oriešky.

– do misky pridajte grécky jogurt, ovsené vločky a nakrájané ovocie (napríklad banán, jahody, jablko). Môžete pridať aj škoricu alebo oriešky. Pečené bataty s tuniakom – upečte sladké zemiaky (bataty), rozpučte ich vidličkou a zmiešajte s tuniakom z konzervy. Dochuťte soľou, korením a citrónovou šťavou.

– upečte sladké zemiaky (bataty), rozpučte ich vidličkou a zmiešajte s tuniakom z konzervy. Dochuťte soľou, korením a citrónovou šťavou. Tuniakova nátierka – rozmiešajte tuniaka vo vlastnej šťave s nízkotučným tvarohom alebo jogurtom, pridajte trochu horčice a natrite na celozrnný chlieb.

– rozmiešajte tuniaka vo vlastnej šťave s nízkotučným tvarohom alebo jogurtom, pridajte trochu horčice a natrite na celozrnný chlieb. Proteínový shake – rozmixujte mlieko alebo vodu s odmerkou proteínu, jedným banánom a lyžicou arašidového masla. Je to rýchly spôsob, ako doplniť energiu a bielkoviny po tréningu.

Pred tréningom

Za ďalšie jedlá, ktoré si môžete veľmi rýchlo pripraviť, sa dajú považovať aj banánové ovsené lievance.

Stačí rozmixovať jeden banán, jedno vajce i tri lyžice ovsených vločiek a potom ich opiecť na panvici.

Skvelou voľbou je aj celozrnný toast s arašidovým maslom a nakrájaným banánom, ktorý dodá energiu.

Po tréningu

Dôležité je doplniť bielkoviny a sacharidy, aby sa svaly mohli regenerovať. Chutným receptom je kuracie mäso s ryžou a zeleninou, ktoré stačí opiecť na panvici a dochutiť soľou, korením a olivovým olejom.

Ak máte menej času, môžete si pripraviť vajíčkovú praženicu a podávať ju s celozrnným chlebom a paradajkami, ktoré sú plné vitamínov.

Ak preferujete niečo ľahké, proteínové smoothie je skvelou voľbou. Prípravu nájdete v článku vyššie.

Kuchynská výbava

Ak chcete, aby bola príprava fit jedál jednoduchšia, pár špeciálnych vecí vám môže pomôcť.

Ak si nejakú z nich zaobstaráte, rozhodne to neoľutuje a budete to vo veľkom využívať. Nezapadne vám to tak prachom.

Shaker je vhodný na miešanie proteínových nápojov alebo predtréningových drinkov. Kvalitná panvica s nepriľnavým povrchom umožní variť s minimom oleja. Air fryer je skvelý na prípravu zdravých jedál bez vyprážania, napríklad kuracích pŕs alebo hranoliek zo sladkých zemiakov. Mixér sa hodí na smoothie, proteínové shakey alebo rýchle nátierky. Ak si chcete lepšie kontrolovať porcie, digitálna váha vám pomôže s presným odmeraním surovín. Spirálovač zeleniny umožní spraviť napríklad cuketové „špagety“ ako zdravšiu alternatívu cestovín. Termoska alebo fľaša na vodu vám pomôže dodržiavať pitný režim počas dňa. Majte ju neustále pri sebe, budete to mať častejšie na mysli. Ak si potrebujete pripravovať jedlo dopredu, meal prep nádoby uľahčia skladovanie a nosenie. Ryžovar vám ušetrí čas a ryža bude vždy dokonale uvarená. Kvalitné nože a doska na krájanie uľahčia prípravu surovín, najmä ak si často chystáte mäso a zeleninu.

S týmito pomôckami bude príprava zdravých jedál rýchlejšia, jednoduchšia a efektívnejšia.