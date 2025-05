Strach o Ramsayho. Opäť skončil v nemocnici, zrejme už nebude trénovať - VIDEO

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay pre zápal pľúc a následnú liečbu vynechal prípravu aj celé majstrovstvá sveta. Nahradil ho Vladimír Országh, no zdá sa, že to nebolo len dočasné riešenie. V relácii Funúšik Extra to povedal moderátor Marcel Forgáč, ktorého informácie z hokejového prostredia zväčša bývajú pravdivé.

„Najnovšia informácia je, že Ramsayho previezli do nemocnice v Tampe a že má naozaj vážne poškodenú jednu časť pľúc. Lekári ho zrejme dokážu dostať do normálnej kvality života, ktorý má ešte pred sebou, ale už to nebude na trénovanie. Na 99 percent nie,“ povedal Forgáč. Hosť Marián Gáborík na to reagoval: „Országh je správna voľba. Ak bude môcť tím pripravovať od teraz do majstrovstiev sveta alebo olympiády, urobí robotu tak, aby to už vyzeralo ako jeho identita a DNA.“

Ramsay vedie národný tím od roku 2017. So Slovenskom sa tešil zo zisku bronzovej medaily na olympiáde v Pekingu 2022. Už 74-ročný tréner je známy svojou filozofiou a pomohol rodákom spod Tatier zlepšiť výsledky na MS a konkurovať hokejovo vyspelejším krajinám. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan zatiaľ túto informáciu nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.