Stovky ľudí prišli na pohreb Navaľného, medzi nimi aj zahraniční diplomati (foto)

V Moskve sa schádzajú ľudia na pohreb ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Vo štvrti Marjino na okraji Moskvy je už niekoľko stoviek, možno aj tisícok ľudí, ktorí sa prišli rozlúčiť s hlasným kritikom Kremľa.

V oblasti je zvýšená policajná prítomnosť, pričom policajti sú pri kostole, kde sa uskutoční bohoslužba, aj na ceste k neďalekému cintorínu, kde Navaľného pochovajú. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Nebál si sa, ani my sa nebojíme“

Bohoslužba je naplánovaná na 14:00 miestneho času, pohreb by mal nasledovať o dve hodiny neskôr. Navaľného tím, ktorý pri organizácii čelil viacerým ťažkostiam, informoval, že pohrebné vozidlo s jeho telom už prišlo ku kostolu. Keď truhlu niesli do kostola, ľudia tlieskali a skandovali „nebál si sa, ani my sa nebojíme“.

Zbohom Navaľnému prišli dať aj zahraniční diplomati. Do kostola prišli napríklad veľvyslanci Nemecka, Francúzska a USA.

Ukážka odvahy a vzdoru

Prísť na pohreb Navaľného je podľa BBC istým spôsobom ukážka odvahy a vzdoru, vzhľadom na to, že po jeho smrti pri spontánnych pamätníkoch polícia zadržala stovky ľudí. Smútiaci prišli aj napriek tomu, že by ich mohli zatknúť. Zdá sa však, že nemajú so sebou žiadne politické slogany a zatiaľ sa neobjavili správy o zatknutiach.

Navaľného tím tiež informoval, že sú problémy s pokrytím mobilného internetu, čo sťažuje streamovanie v reálnom čase.

Alexej Navaľnyj, zomrel v piatok 16. februára v arktickej trestaneckej kolónii, kde ho držali na základe politicky motivovaných odsúdení. Podľa jeho manželky Julije ho zabili na rozkaz ruského vodcu Vladimira Putina.

V oblasti je zvýšená policajná prítomnosť, pričom policajti sú pri kostole, kde sa uskutoční bohoslužba, aj na ceste k neďalekému cintorínu, kde Navaľného pochovajú. Foto: twitter.com