Ficova vláda cielene zastrašuje novinárov, podobne ako zastrašila čestných policajtov a prokurátorov

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) cielene zastrašuje novinárov, podobne ako zastrašila čestných policajtov a prokurátorov. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že zriadenie špecializovaných súdov pre spory s médiami nemá žiadne opodstatnenie a predstavuje hrozbu pre demokraciu, slobodu slova a nezávislosť žurnalistiky.

Problém s vymožiteľnosťou práva

Tímlíder SaS pre kultúru René Parák skonštatoval, že politici sa takýmto výmyslom stavajú nad bežných ľudí, ktorí už dnes majú problém s vymožiteľnosťou práva. Tento návrh podľa neho zavádza výsady pre politikov na úkor spravodlivosti občanov.

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) je názoru, že špecializované tlačové súdy sú účelové a nespravodlivé. „Politici si vytvárajú súdy, ktoré im zrýchlia konania, zatiaľ čo ostatní občania budú ďalej čakať, kým sa dostanú na rad. Táto zmena zaváňa papalášizmom – spravodlivosť pre vyvolených, a iný meter pre ostatných. Je s tým spojený zásah do náhodného výberu sudcov, ktorý bude samozrejme užší. Kto bude vyberať sudcov pre tieto súdy, koho kritériami prejdú?“ uviedla Kolíková.

Dáta a analýza

Poslankyňa doplnila, že kým nie je takáto špecializácia, sudcovia sú prideľovaní na tieto prípady z väčšieho okruhu. Ako vysvetlila, náhodný výber je možné zúžiť len vtedy, ak jednoznačne vyplýva z dát, že to prispeje k rýchlejším a kvalitnejším súdnym konaniam.

„Má to zmysel pri sporoch týkajúcich sa detí, sporoch so štátom, trestnej agendy alebo iných občianskych sporov. Avšak nevidím žiadny dôvod na zavedenie takto úzko špecializovaných súdov výhradne pre spory s politikmi,“ vysvetlila Kolíková.

SaS súčasne upozornila na to, že nie sú známe dáta zo súdov, ktoré by hovorili o opodstatnenosti tohto návrhu. Kolíková preto vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby predložil dáta a analýzu, ktoré by odôvodnili potrebu takejto špecializácie. Parák celú túto situáciu označil za absurdnú.

„Naozaj majú mať politicky dotknutí činitelia prednosť pred matkami, ktoré márne vymáhajú výživné na svoje deti, alebo pred obeťami násilia na ženách a sexuálnymi obeťami? Aký kľúč si táto vláda vlastne zvolila na riešenie problémov? Zdá sa, že chráni len seba a svojich ľudí, aby mohli beztrestne pokračovať v devastácii tejto krajiny,“ zdôraznil Parák. Strana je názoru, že tento návrh dokazuje nezáujem vlády riešiť reálne problémy občanov. Vláda sa podľa SaS snaží iba posilňovať svoju moc a kontrolu nad nezávislými médiami.

„Špecializované súdy pre médiá sú nástrojom na umlčanie kritiky a obmedzenie slobody slova. Toto nie je spravodlivosť, ale mocenský nástroj,“ uzavrel Parák.

Špecializované tlačové súdy

Koalícia prišla s nápadom zriadiť špecializované tlačové súdy. Cieľom je špecializácia sudcov na žaloby proti médiám. O tomto nápade hovoril poslanec Roman Michelko (SNS), ktorý na ňom súčasne pracuje, a informáciu potvrdil aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pred rokovaním vlády 20. novembra.

Susko potvrdil zámer zriadiť špecializáciu, ktorá by bola zameraná na tlačovú agendu, no súčasne vylúčil, že by prostredníctvom takéhoto zriadenia dochádzalo k šikane médií. Susko vysvetlil, že s takýmto zámerom prichádzajú preto, lebo takéto konania trvajú dlho a výsledok potom nemá zmysel.