Strana SaS je naklonená odovzdaniu MiG-29 Ukrajine, stíhačky hnijú v skladoch a skôr či neskôr pôjdu do šrotu, tvrdí

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je naklonená odovzdaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Uviedla to v utorok na sociálnej sieti. Liberáli to považujú za možné riešenie, keďže tieto vyradené bojové lietadlá sú pre Slovensko nevyužiteľné a oveľa lepšie by poslúžili Ukrajincom.

Budú súce do šrotu

„U nás sú odstavené na sklade a skôr či neskôr budú súce do šrotu. Navyše, pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska s nimi už nepočítame, nemá ich kto servisovať a na ceste sú nové stíhačky F-16,“ skonštatoval tímlíder SaS pre obranu a bezpečnosť Ivan Bilohuščin.

Slovensko môže získať milióny

Poslanec Národnej rady SR a zároveň predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa dodal, že Slovensko môže za uzemnené stíhačky MiG-29 získať milióny eur a nezostanú nám hniť v skladoch.

„Napríklad také Maďarsko vyradilo migy už pred dvadsiatimi rokmi a doteraz sa mu ich nepodarilo nikomu predať,“ podotkol.