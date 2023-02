Biznis partner Smeru-SD prišiel o kšeft, reaguje Remišová na postoj Fica k stíhačkám MiG-29 (video)

Robert Fico sa tak vehementne angažuje v prípade starých ruských stíhačiek MiG-29, pretože od septembra nelietajú a ich opätovné použitie je možné len s dielmi z Ruska, za čo Slovensko celé roky platilo desiatky miliónov eur biznis partnerovi Smeru-SD.

Ruský migy sú nepoužiteľné

Povedala to v utorok na tlačovej konferencie predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Smer-SD dokáže urobiť biznis zo všetkého, či už sú to agrodotácie na betónové plochy, kšefty s IT, no zvlášť podlé je, keď sa obchoduje s bezpečnosťou našich občanov,“ podčiarkla Remišová.

Podľa nej sú staré ruské stíhačky pre Slovensko v súčasnej situácii nepoužiteľné a ich výmena v rámci kompenzačných schém je jednoznačne tým najlepším a najvýhodnejším riešením.

Tento rok pomáha Slovensku s obranou vzdušného priestoru Poľsko, Česko a čoskoro aj Maďarsko a budúci rok sa začnú dodávky amerických stíhačiek, ktoré kúpila ešte vláda Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Prísľub ministra obrany Naďa

Ako pokračovala, minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa zaviazal, že diskusia k zámene stíhačiek za modernejšiu techniku prebehne v Národnej rade SR, keď bude táto otázka reálne na stole. „O to viac nezodpovedné je, keď z našich záujmov robí Robert Fico predvolebné politické divadlo,“ myslí si Remišová.

Pomoc Ukrajine je podľa nej národným záujmom, pretože ak by nedokázala odraziť útoky agresora, dostali by sa ruské tanky na naše hranice, čím by boli ľudia na Slovensku priamo ohrození agresívnou politikou Ruska. „Je preto životným záujmom Slovenska, aby Ukrajina dokázala odraziť ruskú agresiu, a následne sa do nášho regiónu vrátil čo najskôr pokoj,“ podčiarkla.

Ficovi a Pellegrinimu, ktorí podkopávajú obranyschopnosť štátu, nejde podľa nej o Slovensko, ale len o vlastné záujmy.