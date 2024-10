Stephen King a jeho nový desivý príbeh Holly

Stephen King v najlepšej forme, hoci roky mu pribúdajú. Práve vyšla kniha Holly , čo je tretí diel série Holly Gibneyová a vyše 500 strán skvelého čítania o prípade sériových únosov a vrážd.

Nemysli na to, povie si. Len prežúvaj a prehĺtaj.

Zbehne mu to dolu hrdlom ako surová ustrica. Alebo hrča hlienu. Otvorí oči a pozrie hore na sklenú šošovku. Je zahmlená, lebo Jorge plače. „Stačí to?“

Nič. A vlastne to nebol hryz, len štipôčka. Na tanieri je toho ešte veľa.

„Prečo?“ zakričí. „Prečo to robíte? Z akého dôvodu?“

Holly Gibneyová sa vracia a má za sebou dlhú cestu. Z ostýchavej, ale odvážnej samotárky sa stala najprv partnerka v detektívnej agentúre Billa Hodgesa a nakoniec úplne samostatná, bystrá a občas aj poriadne drsná súkromná vyšetrovateľka. V novom Kingovom románe musí celkom sama čeliť dvom nepredstaviteľne zvrhlým a geniálne nenápadným protivníkom.

Keď sa Penny Dahlová obráti na detektívnu agentúru Stratení nájdení s nádejou, že vypátrajú jej nezvestnú dcéru, Holly nie je veľmi naklonená prípad prijať. Jej kolega Pete dostal covid, nedávno jej zomrela matka, s ktorou mala komplikovaný vzťah, a čaká ju dlho plánovaná dovolenka. Niečo v zúfalom hlase Penny Dahlovej jej však nedovolí odmietnuť.

Len niekoľko blokov od miesta, kde Bonnie Dahlová zmizla, bývajú vysokoškolskí profesori Rodney a Emily Harrisovci. Týchto uznávaných osemdesiatročných akademikov spája v celoživotnom manželstve oddaná láska, ale aj temné tajomstvo. Čo sa skrýva za stenami ich suterénu a ako to súvisí s Bonnie?

Na rozlúsknutie tohto orieška musí Holly vynaložiť všetku svoju trpezlivosť a inteligenciu, inak jej hrozí nebezpečenstvo.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Novinka Holly ukazuje, že Stephen King nestráca nič zo svojho majstrovstva ani vo vyššom veku. Výborne napísaná detektívka s hororovými prvkami, ktoré sú naozaj desivé a vojdú vám pod kožu. Po celý čas sa cítite stiesnene, nepokojne, King vykreslil temnú atmosféru, postupne buduje napätie a vťahuje vás do brutálneho príbehu.

Stephen King je autorom vyše päťdesiatich kníh a všetky sa stali svetovými bestsellermi. K dielam, ktoré vyšli vo vydavateľstve IKAR, patria Odpor, Cyntoryn zvieratiek, Outsider, Spiace krásavice v spoluautorstve so synom Owenom, Koniec hliadky, Stratení nájdení, Revival, Pán Mercedes, Doktor Spánok, Billy Summers, Ak tečie krv, Rozprávka, Cujo či Pod kupolou, podľa ktorého CBS nakrútila úspešný televízny seriál. National Book Foundation ocenila Stephena Kinga v roku 2003 Medailou za prínos k americkej literatúre. Spisovateľ žije v Bangore v americkom štáte Maine s manželkou, spisovateľkou Tabithou Kingovou.

Z anglického originálu Holly (Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc., New York 2023) preložila Marína Gálisová.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis