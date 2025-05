Štefánik bol podľa prezidenta Pellegriniho nielen zanietený Slovák, ale aj presvedčený Európan

Milan Rastislav Štefánik bol nielen zanieteným Slovákom, ale aj presvedčeným Európanom, ktorý veril v budúcnosť zjednotenej a spolupracujúcej Európy. Uviedol to v nedeľu prezident Peter Pellegrini počas pietnej spomienky na talianskom letisku Campoformido, odkiaľ generál Štefánik 4. mája 1919 vzlietol na svoj posledný let do vlasti.

Spolupráca medzi národmi

Prezident v príhovore vyzdvihol Štefánikov výnimočný prínos pre vznik Československa, jeho oddanosť vlasti i presvedčenie o dôležitosti spolupráce medzi národmi.

Podľa hlavy štátu bola tragická smrť Štefánika krutá a neľútostná hra osudu a nebolo mu dopriate živému dotknúť sa rodnej zeme a vstúpiť na územie štátu, ktorý zakladal.

„Bol to práve generál Štefánik, kto tu na talianskej pôde vytrvalo a odhodlane zakladal československé légie. A práve statoční legionári presvedčili svetových lídrov, že Československo patrí na novú mapu Európy. Pretože za nový štát boli legionári ochotní položiť svoj život,” povedal prezident v príhovore.

Odkaz Štefánika pre súčasnosť

Vyzdvihol tiež život a dielo Štefánika, ktorý podľa neho svojmu vznešenému politickému cieľu obetoval všetku svoju energiu, čas i zdravie. „Prežil namáhavé a strastiplné putovanie, aby napokon tragická nehoda ukončila jeho životnú cestu v plnom rozkvete. Jeho smrť bolestne zasiahla slovenský národ a vyvolala množstvo otáznikov,” skonštatoval prezident.

Pellegrini sa zamyslel aj nad odkazom Štefánika pre súčasnosť. „Pýtame sa často: aký by bol vývoj Československa a osobitne Slovenska, ak by Štefánik ostal nažive? A čo by nám náš národný hrdina poradil dnes, kedy sa svet opäť rýchlo a razantne mení?,“ uviedol prezident. Podľa neho žijeme v dobe, kedy ekonomický nátlak či vojenská agresia vytláčajú medzinárodné právo, spoluprácu a priateľstvo.

Vo svojom prejave prezident vyzdvihol aj Štefánikovu diplomatickú prácu na talianskej pôde, kde sa podieľal na zakladaní československých légií. Tie podľa neho svojím odhodlaním a obetavosťou prispeli k presvedčeniu svetových lídrov o potrebe začlenenia Československa na mapu Európy.