Štátna tajomníčka Roskoványi končí na ministerstve spravodlivosti, ukončenie jej funkcie navrhol Susko

Katarína Roskoványi končí na rezorte spravodlivosti. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Roskoványi pôsobila na ministerstve spravodlivosti ako štátna tajomníčka. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) navrhol ukončenie jej funkcie stredajším dňom. Vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti pôsobila od 7. februára minulého roka.
