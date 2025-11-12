Štátna tajomníčka Roskoványi končí na ministerstve spravodlivosti, ukončenie jej funkcie navrhol Susko

Vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti pôsobila od 7. februára minulého roka.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Boris Susko
Minister spravodlivosti SR Boris Susko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Katarína Roskoványi končí na rezorte spravodlivosti. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní. Roskoványi pôsobila na ministerstve spravodlivosti ako štátna tajomníčka. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) navrhol ukončenie jej funkcie stredajším dňom. Vo funkcii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti pôsobila od 7. februára minulého roka.

Viac k osobe: Boris SuskoKatarína Roskoványi
Firmy a inštitúcie: MS Ministerstvo spravodlivosti SRSMER-SD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk