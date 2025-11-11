Boj proti daňovým podvodom je v záujme vlády, uviedol Susko na stretnutí s európskou prokurátorkou

Jedným zo zásadných záujmov aktuálnej slovenskej vlády je boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti v súvisiacej s DPH, ktorá často presahuje hranice Slovenska. Uviedol to v utorok minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v rámci stretnutia s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codruț Kövesi.
Minister v tejto súvislosti pripomenul aj prijatie zákona o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní a tiež implementáciu všetkých európskych smerníc týkajúcich sa prania špinavých peňazí slovenskou stranou.
„Komunikujeme s Ministerstvom financií SR a Generálnou prokuratúrou SR a sme pripravení prijať ďalšie legislatívne opatrenia, ak to bude potrebné,“ uviedol Susko. Doplnil, že SR aktívne vníma aj problematiku trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Európskej únie a daňových či colných trestných činov, ktoré majú často medzinárodný charakter.
Opozičná strana Demokrati v tejto súvislosti poukázala na medializovaný výrok Kövesi, že Slovensko sa stalo jedným z hlavných centier podvodov s DPH a colnými podvodmi v Európskej únii. Až tretina všetkých prípadov, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra, má totiž podľa nej väzby na Slovensko.
Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu Kövesi upozornila aj na nedostatok úprimnej spolupráce slovenskej polície a prokuratúry. „Keď európska prokurátorka hovorí o chýbajúcej spolupráci Slovenska, je to medzinárodná hanba. Z krajiny sa stáva čierna diera Európy, cez ktorú tečú miliardy z podvodov s DPH. Fico však nečistí systém, ale ničí tých, ktorí ho chránia,“ skonštatoval Šeliga.