Návrh Občianskeho zákonníka predkladá automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov

Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov, podľa ministra spravodlivosti nie je možné zachovať ho, lebo by došlo k porušeniu ústavy.
„To v súčasnosti nie je riešené a potom z toho vznikajú ďalšie problémy, napríklad s matrikami,“ uviedol Boris Susko (Smer-SD) v relácii V politike televízie JOJ24. Zväzok teda zanikne, potom je podľa ministra potrebné vysporiadať vzťahy, napríklad k deťom.
„Ja si ani neviem predstaviť, ako by takéto manželstvo mohlo fungovať ďalej,“ vyjadril sa na margo zväzkov, v ktorých jeden z manželov prejde zmenou pohlavia. „To, že z toho v praxi vznikajú problémy, treba nejako upraviť,“ dodal.