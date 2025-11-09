Návrh Občianskeho zákonníka predkladá automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov

Podľa ministra spravodlivosti nie je možné zachovať ho, lebo by došlo k porušeniu ústavy.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Rokovanie 51. schôdze
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (vpravo). Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Návrh Občianskeho zákonníka navrhuje automatický zánik manželstva po tranzícii jedného z manželov, podľa ministra spravodlivosti nie je možné zachovať ho, lebo by došlo k porušeniu ústavy.

„To v súčasnosti nie je riešené a potom z toho vznikajú ďalšie problémy, napríklad s matrikami,“ uviedol Boris Susko (Smer-SD) v relácii V politike televízie JOJ24. Zväzok teda zanikne, potom je podľa ministra potrebné vysporiadať vzťahy, napríklad k deťom.

„Ja si ani neviem predstaviť, ako by takéto manželstvo mohlo fungovať ďalej,“ vyjadril sa na margo zväzkov, v ktorých jeden z manželov prejde zmenou pohlavia. „To, že z toho v praxi vznikajú problémy, treba nejako upraviť,“ dodal.

Viac k osobe: Boris Susko
Firmy a inštitúcie: Smer - SSD
Okruhy tém: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) JOJ24 Minister spravodlivosti SR Monitor Občiansky zákonník V politike
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk