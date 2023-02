Štart rakety SpaceX pre technické problémy na poslednú chvíľu zrušili (foto+video)

Technické problémy v pondelok prinútili SpaceX k zrušeniu štartu štyroch astronautov k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Odpočítavanie zastavili len dve minúty pred plánovaným štartom z Kennedyho vesmírneho strediska. Nemali už totiž čas vyriešiť problém so systémom zapaľovania motora.

Spoločnosť SpaceX hneď neoznámila, kedy sa o štart pokúsi znovu, no podľa agentúry AP by sa to mohlo stať už v utorok, i keď pre východné pobrežie hlásia nepriaznivé počasie.

Launch Update: Today’s #Crew6 launch has been scrubbed due to an issue with ground systems. Stand by for details on a new launch date and time. https://t.co/149FPqMrnu pic.twitter.com/1PSYsjCGpL

— NASA (@NASA) February 27, 2023