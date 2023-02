SpaceX otestovala dosiaľ najsilnejší raketový systém Starship, Musk chce z ľudí spraviť „multiplanetárne bytosti“ (video)

Spoločnosť SpaceX vykonala kľúčový test svojho nového raketového systému Starship. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Starship by sa mala počas svojho prvého letu stať najsilnejším prevádzkovaným raketovým systémom v dejinách. V prípade, že bude SpaceX spokojná s výsledkami štvrtkového testu, mohlo by sa to podľa BBC stať v nasledujúcich niekoľkých týždňoch.

Zmluva medzi SpaceX a NASA

Test, počas ktorého inžinieri na niekoľko sekúnd súčasne spustili 31 z 33 motorov rakety, sa uskutočnil vo výskumno-vývojovom stredisku SpaceX v Boca Chica pri texasko-mexickej hranici.

Zakladateľ a výkonný riaditeľ SpaceX Elon Musk na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informoval, že tím jeden motor vypol ešte pred testom a ďalší sa vypol sám, takže im zostalo 31 motorov, no „to je stále dosť motorov na dosiahnutie obežnej dráhy“.

Musk má pre zariadenie vysoké očakávania, chce ho použiť na posielanie satelitov i ľudí na orbitu a ďalej do vesmíru. Podľa BBC už tiež americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uzavrel so SpaceX zmluvu, na základe ktorej by mala Muskova firma vyvinúť verziu pre program Artemis zameraný na opätovné pristátie ľudí na Mesiaci.

Musk má vysoké očakávania

Samotný Musk sa pritom sústreďuje na Mars, dlhodobo má ambíciu dostať ľudí na Červenú planétu, zriadiť tam kolónie a ako hovorí, spraviť z ľudí „multiplanetárne bytosti“. Hovorí tiež o cestovaní z miesta na miesto, keď by sa mohli pasažieri rýchlo presúvať z jednej strany planéty na druhú.

Ak sa Starship podarí sprevádzkovať, prinesie prielom nielen v množstve nákladu, ktorý dokáže vyniesť do vesmíru.

Koncept je navrhnutý tak, aby mohol byť celý opakovane použitý – Super Heavy booster i vesmírna loď v hornej časti by sa mali vrátiť na Zem a mohli by ich opätovne použiť. To by malo priniesť obrovské úspory nákladov v porovnaní s konvenčnými raketami na jedno použitie.

SpaceX by mala teraz vyhodnotiť dáta z testu, preveriť, prečo nedokázala naštartovať všetkých 33 motorov aj to, či nevznikli škody na štartovacej rampe. Musk pritom podľa BBC hovoril o pokuse vyslať systém Starship na orbitu koncom februára alebo v marci.