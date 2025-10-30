Srbsko má nového reprezentačného trénera, Paunovič nahradil Stojkoviča

Bývalý kouč Realu Oviedo preberá tím pred záverečnými zápasmi kvalifikácie o postup na MS 2026.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Veljko Paunovič
Srbský futbalový tréner Veljko Paunovič v lete 2023 na lavičke mexického tímu z mesta Guadalajara. Foto: SITA/AP
Srbsko Futbal Futbal z lokality Srbsko

Srbská futbalová reprezentácia má nového hlavného trénera. Po rezignácii Dragana Stojkoviča z úvodu októbra sa novým kormidelníkom stal Veljko Paunovič, niekdajší kouč španielskeho Realu Oviedo.

Štyridsaťosemročný bývalú útočník či ofenzívny stredopoliar v roku 2015 doviedol srbský tím k titulu majstrov sveta v kategórii do 20 rokov. Za úlohu má zvrátiť priebeh kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Srbi v K-skupine nazbierali v šiestich dueloch dovedna 10 bodov a v tabuľke sú až na tretej priečke o bod za druhým Albánskom a osembodovým mankom na vedúce Anglicko. Na srbské družstvo Srbov čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie – na pôde Anglicka a doma proti Lotyšsku.

Generálny sekretár Srbského futbalového zväzu Branko Radujko uviedol, že „prioritou pri výbere Paunoviča nebola zmluva ani finančné podmienky, ale okamžitá dostupnosť a prevzatie tímu v tak dôležitom momente“. Radujko dodal, že výsledky novembrových duelov neovplyvnia budúcnosť Paunoviča v pozícii trénera.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stojkovič odstúpil po domácej prehre 0:1 s Albánskom, pričom prevzal zodpovednosť za výsledok. Následne pod vedením dočasného kormidelníka Zorana Mirkoviča zvíťazili Srbi 3:1 v Andorre.

Paunovič, ktorý v minulosti viedol tímy ako Guadalajara, Tigres, Reading či Chicago Fire, bol prepustený z Realu Oviedo začiatkom októbra, keď klub bol na 17. mieste v hodnotení La Ligy.

Srbská reprezentácia sa ako samostatný štát kvalifikovala na tri zo štyroch majstrovstiev sveta, no nikdy nepostúpila zo skupiny.

Viac k osobe: Dragan Stojkovič
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk