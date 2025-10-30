Srbsko má nového reprezentačného trénera, Paunovič nahradil Stojkoviča

Srbská futbalová reprezentácia má nového hlavného trénera. Po rezignácii Dragana Stojkoviča z úvodu októbra sa novým kormidelníkom stal Veljko Paunovič, niekdajší kouč španielskeho Realu Oviedo.
Štyridsaťosemročný bývalú útočník či ofenzívny stredopoliar v roku 2015 doviedol srbský tím k titulu majstrov sveta v kategórii do 20 rokov. Za úlohu má zvrátiť priebeh kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026.
Srbi v K-skupine nazbierali v šiestich dueloch dovedna 10 bodov a v tabuľke sú až na tretej priečke o bod za druhým Albánskom a osembodovým mankom na vedúce Anglicko. Na srbské družstvo Srbov čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie – na pôde Anglicka a doma proti Lotyšsku.
Generálny sekretár Srbského futbalového zväzu Branko Radujko uviedol, že „prioritou pri výbere Paunoviča nebola zmluva ani finančné podmienky, ale okamžitá dostupnosť a prevzatie tímu v tak dôležitom momente“. Radujko dodal, že výsledky novembrových duelov neovplyvnia budúcnosť Paunoviča v pozícii trénera.
Stojkovič odstúpil po domácej prehre 0:1 s Albánskom, pričom prevzal zodpovednosť za výsledok. Následne pod vedením dočasného kormidelníka Zorana Mirkoviča zvíťazili Srbi 3:1 v Andorre.
Paunovič, ktorý v minulosti viedol tímy ako Guadalajara, Tigres, Reading či Chicago Fire, bol prepustený z Realu Oviedo začiatkom októbra, keď klub bol na 17. mieste v hodnotení La Ligy.
Srbská reprezentácia sa ako samostatný štát kvalifikovala na tri zo štyroch majstrovstiev sveta, no nikdy nepostúpila zo skupiny.