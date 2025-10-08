Anglicko, Portugalsko a Nórsko si môžu vybojovať miestenky na MS 2026, Taliansko pred kolapsom

Európa sa môže v najbližších dňoch dočkať prvých postupujúcich na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v Kanade, Mexiku a USA. Anglicko a Portugalsko sú na čele svojich kvalifikačných skupín a môžu si zabezpečiť postup už v najbližších zápasoch. Nórsko je taktiež blízko postupu, čo by znamenalo, že Taliansko by mohlo chýbať na treťom po sebe idúcom šampionáte.
Anglicko pod vedením Thomasa Tuchela zatiaľ v kvalifikácii neinkasovalo a po výraznom víťazstve 5:0 v Belehrade nad Srbskom má sedembodový náskok pred Albánsko, pričom obe mužstvá odohrajú už len tri zápasy.
Angličania bez veľkých hviezd
Tuchel nenominoval veľké mená ako Jude Bellingham, Phil Foden a Jack Grealish. „Septembrový zraz bol zatiaľ najlepší z hľadiska tímového ducha a tímovej práce. Rozhodli sme sa pozvať rovnakú skupinu hráčov, aby sme stabilizovali to, na čom sme pracovali.“ Anglicko môže postúpiť už v utorok, ak zdolá Lotyšsko a zároveň Srbsko nezvíťazí nad Albánskom.
Portugalsko, ktoré v septembri nastrieľalo osem gólov vo dvoch zápasoch, si môže zabezpečiť postup víťazstvami nad Írskom a Maďarskom. Cristiano Ronaldo zaznamenal minulý mesiac tri góly, vrátane rozhodujúceho pokutového kopu proti Maďarsku. Portugalsko smeruje k siedmemu štartu na MS za sebou.
Nórsko, ktoré dosiaľ vyhralo všetkých päť zápasov a nastrieľalo 24 gólov, je na pokraji prvého postupu na „mundial“ po 28 rokoch. Erling Haaland má v kvalifikácii na konte už deväť gólov. Nórsko však bude v sobotňajšom zápase proti Izraelu bez zraneného kapitána Martina Ödegaarda. „Stratili sme kapitána, ale musíme myslieť konštruktívne,“ povedal tréner Stale Solbakken.
Talianom opäť hrozí kolaps
Taliansko, štvornásobný majster sveta, sa snaží vyhnúť baráži po dvoch neúspešných kvalifikáciách na ostatné dva svetové šampionáty. Francúzsko a Španielsko majú tiež šancu postúpiť, ak zvládnu svoje zápasy a do kariet im zahrajú priaznivé výsledky v skupinách. Chorvátsko a Švajčiarsko si tiež môžu zabezpečiť postup v nasledujúcich dňoch.
Nemecko po prehre so Slovenskom nemá veľký manévrovací priestor a čakajú ho zápasy proti Luxembursku a Severnému Írsku, ktoré potrebuje úspešne zvládnuť.