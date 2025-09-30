Rasizmus k futbalu nepatrí. Srbsko za to pyká a dostalo trest od FIFA

FIFA pokutovala Srbskú futbalovú asociáciu a nariadila mu čiastočné uzavretie štadióna pre diskriminačné správanie priaznivcov.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) uložila Srbskému futbalovému zväzu (FSS) pokutu 85-tisíc eur a nariadila čiastočné uzavretie štadióna na nasledujúci zápas po bezpečnostných nedostatkoch a diskriminačnom správaní fanúšikov počas zápasu proti Anglicku v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Disciplinárka uviedla, že počas zápasu v Belehrade došlo k používaniu laserov, nevhodným gestám, slovám a predmetom, prerušovaniu národných hymien a diskriminačnému správaniu niektorých fanúšikov. Angličania zvíťazili hladko 5:0 napriek nepriateľskej atmosfére.

Srbský zväz musí v nasledujúcom kvalifikačnom zápase proti výberu Albánsku znížiť kapacitu štadióna o minimálne 20 percent. Zápas, ktorý sa mal pôvodne hrať v Belehrade, z bezpečnostných dôvodov presunuli do menšieho mesta Leskovac na juhu krajiny.

Štadión Dubocica v Leskovaci bol postavený pred dvoma rokmi a má kapacitu niečo vyše 8000 divákov.

FIFA už skôr potrestala FSS za diskrimináciu a rasistické urážky fanúšikov počas júnového zápasu proti Andorre.

V K-skupine kvalifikácie o postup na MS 2026 je Srbsko na treťom mieste – bod za Albánskom a osem bodov za suverénnym Anglickom.

