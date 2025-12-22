Srbsko je pre nás dôležitým partnerom v zbrojárskom priemysle, vyhlásil Pellegrini na oficiálnej návšteve – VIDEO, FOTO

Jedným z pilierov hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel, Srbsko je pre Slovensko v tomto zmysle dôležitým partnerom. Na oficiálnej návšteve Srbska to povedal prezident Peter Pellegrini, ktorý sa v Belehrade stretol so srbským prezidentom Alexandarom Vučićom.
Priateľské vzťahy medzi krajinami
Medzi Slovenskom a Srbskom panujú podľa Pellegriniho priateľské a veľmi dobré vzťahy, ktoré nie sú zaťažené žiadnymi problémami a sú založené na vzájomnej dôvere a historickej blízkosti. „Srbsko predstavuje pre Slovensko najdôležitejšieho obchodného partnera v regióne a chceme naďalej túto obchodnú výmenu prehlbovať a zintenzívňovať,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že táto výmena dosahuje viac ako 1,2 alebo 1,3 miliardy eur ročne.
Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v misii KFOR, prezident zapálil aj štvrtú adventnú sviečku – VIDEO, FOTO
„Žiaľ, okolnosti ukazujú, že jedným z pilierov a motorom hospodárskeho rastu je aj zbrojársky priemysel,“ uviedol Pellegrini a podotkol, že Slovensko potrebuje naplniť vlastné potreby ak ide o Ozbrojené sily SR, čo by bez pomoci Srbska a bez jeho tovaru nebolo možné.
Prezident Pellegrini ďalej potvrdil, že Slovenská republika je pripravená pomáhať Srbsku v ambícii budovať jadrovú elektráreň a využívať veľmi stabilný a čistý zdroj elektrickej energie.
„Slovensko je nukleárnou krajinou a občania Slovenska z vlastnej skúsenosti vedia, že ak je dobre a bezpečne prevádzkovaná, jadrová infraštruktúra nepredstavuje pre obyvateľov žiadne nebezpečenstvo,“ povedal prezident s tým, že naopak ponúka výhodu v tom, že ide o stabilný, čistý a lacný zdroj elektrickej energie bez ohľadu na to, či svieti slnko alebo fúka vietor. Slovensko tak vie Srbsku ponúknuť svojich expertov.
Rokovali aj o geopolitických výzvach
Pellegrini ďalej vyjadril podporu Srbsku na ceste k európskej integrácii. Srbsko je podľa neho kľúčovým hráčom v zabezpečovaní stability či bezpečnosti v regióne. Slovensko podľa slov prezidenta odmieta, aby sa do rozširovacieho procesu EÚ vkladala politika či zákulisné hry, a aby sa krajinám kládli podmienky, ktoré nedávajú logiku. „Ak Srbsko plní podmienky, má právo otvárať ďalšie kapitoly a klastre, a po splnení podmienok má plné právo stať sa členom EÚ,“ dodal prezident.
Témou rokovania prezidentov boli aj aktuálne geopolitické výzvy. Obaja sa zhodli, že je nutné ukončiť zabíjanie na Ukrajine, a to za rokovacím stolom a diplomaticky. Obaja pritom vítajú intenzitu, s akou do rokovaní vstúpil prezident USA Donald Trump. „Veľmi si prajeme, aby bol rok 2026 rokom, kedy sa vojna skončí,“ dodal Pellegrini.
Incident v Báčskom Petrovci nebol útokom na Slovákov, ale dôsledkom vnútropolitického pnutia, zhodli sa Pellegrini a Vučić
Slovenský prezident pozval prezidenta Vučića na oficiálnu návštevu Slovenska. Spoločný program ich však ešte čaká aj v pondelok 22. decembra. Obaja spoločne absolvujú aj návštevu Vojvodiny, kde sa stretnú s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku. Slovenská menšina podľa slov Pellgriniho potrebuje pomoc zo strany srbskej vlády.
Vučič v tejto súvislosti potvrdil, že bude robiť všetko pre to aby sa čo najskôr dokončili ohlásené a realizované projekty. „Som vďačný, že Srbsko na seba prevezme niektoré finančné náklady, ktoré mestá a obce nie sú schopné zaplatiť z vlastných rozpočtov,“ uviedol prezident.