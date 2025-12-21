Incident v Báčskom Petrovci nebol útokom na Slovákov, ale dôsledkom vnútropolitického pnutia, zhodli sa Pellegrini a Vučić

Incident v Báčskom Petrovci nebol útokom na Slovákov, ale dôsledkom vnútropolitického pnutia. Zhodli sa na tom prezident Peter Pellegrini a srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorí majú v pondelok 22. decembra spoločne navštíviť Báčsky Petrovec.
Návšteva slovenskej komunity je súčasťou oficiálnej návštevy slovenského prezidenta v Srbsku. „Moja návšteva našej slovenskej menšiny vo Vojvodine má charakter návštevy rodákov prezidentom Slovenskej republiky. Nesmie mať žiadny vnútropolitický rozmer,“ uviedol Pellegrini.
Zdôraznil však, že ak ide o incident na kultúrnom podujatí v auguste tohto roku, nešlo o útok na Slovákov, pretože sú Slováci, ale o potýčku, ktorá vznikla na základe rozdielnych politických názorov. „Do týchto politických názorových vzťahov ja ani nemôžem vstupovať, pretože sú to čisto vnútroštátne záležitosti,“ uviedol s tým, že jeho úlohou je stretnúť sa s predstaviteľmi slovenskej menšiny a hovoriť o tom, čo všetko potrebujú Slováci, aby si udržali svoje korene, identitu, tradíciu, históriu či jazyk.
Stret ľudí, ktorí majú iné názory
Pellegrini sa v Báčskom Petrovci stretne s viac ako 200 krajanmi. Je tak možné, že medzi nimi budú aj obete incidentu.
„Bol by som nerád, aby sme z tohto incidentu, ktorý bol vyvolaný vnútropolitickým pnutím, navodzovali obraz, že by niekto cielene útočil na slovenskú komunitu, ktorá žije vo Vojvodine len z titulu, že sú Slováci. Došlo ku konfliktu medzi nimi pre rôzne politické názory,“ zdôraznil Pellegrini. Takéto konflikty sa podľa jeho slov dejú aj na Slovensku, kedy sú ľudia pre politicky názor schopní zájsť za mieru slušnosti.
Srbský prezident počas spoločnej tlačovej besedy s Pellegrinim vyhlásil, že v Srbsku neexistuje človek, ktorý by mal niečo proti Slovákom. Podľa Vučića musí byť každému jasné, že incident nemal žiaden súvis so slovensko-srbskými vzťahmi. Takáto interpretácia podľa neho len niekomu vyhovovala. „Išlo o stret ľudí, ktorí majú iné názory,“ dodal srbský prezident.
Otvorený list prezidentovi Pellegrinimu
Pred návštevou Báčskeho Petrovca, ktorú absolvuje prezident v pondelok 22. decembra, zaslala neformálna skupina občanov Báčskeho Petrovca prezidentovi otvorený list. V liste ho vyzývajú, aby sa nestretol len s oficiálnymi predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku.
Podľa ich slov sa slovenská komunita nachádza v kritickej fáze a čelí historicky najväčšiemu nátlaku. Upozornili, že sú porušované ich ľudské práva, a mnohí z nich odchádzajú, pretože už na tomto mieste ďalej nevidia budúcnosť. V liste kritizujú, že Slovenská republika sa tomu len nečinne prizerá. Pripomenuli incident z 9. augusta, pri ktorom došlo k útoku na výstavu fotografií, ktorá zaznamenávala študentské protesty v Srbsku.
Počas slovenských ľudových slávností došlo aj k fyzickému konfliktu medzi členmi a prívržencami strany prezidenta Aleksandara Vučića a miestnymi občanmi. Tí opisovali fyzické útoky, zastrašovanie a nečinnosť polície aj oficiálnych predstaviteľov.