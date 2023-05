Sporenie pre deti – kedy začať a aký produkt si vybrať

Banky.sk vám poradia, kedy začať so sporením, akú formu sporenia zvoliť a na čo si pri výbere sporenia dať pozor.

Kedy by ste mali začať so sporením pre dieťa?

Pri deťoch platí, že čím skôr začnete sporiť na ich budúcnosť, tým lepšie ich pripravíte do života. To, či z nasporenej sumy budete nakoniec financovať štúdium dieťaťa, alebo mu prispejete na štart do života, nie je v tejto chvíli až tak podstatné. Na všetky tieto ciele je potrebné pripravovať sa dlhodobo, preto by ste mali začať dieťaťu sporiť čo najskôr, ideálne hneď po narodení.

Ako nastaviť výšku sporenia?

Suma vkladu na sporenie závisí od vášho rodinného rozpočtu. Je lepšie sporiť v rozumnej miere, to znamená že ste schopní vklad na sporenie pravidelne realizovať, a to aj v prípade nepredvídaných udalostí. Začať môžete nižšou sumou a postupne, ak vám to situácia dovolí ju môžete zvýšiť. Pri dlhodobom sporení je veľmi dôležitá pravidelnosť. Odborníci na financie ľuďom radia, aby si nastavili trvalý príkaz (na sporenie) s termínom hneď po výplate. Tak budete mať istotu, že na sporenie nezabudnete a zároveň peniaze neminiete na nič iné.

Keďže sa bavíme o sporení pre dieťa, časový horizont je okolo 18-20 rokov, ak mu začnete sporiť už pri narodení. Čím neskôr začnete, doba sporenia bude kratšia a na nasporenie určitej sumy budete musieť mesačne odkladať viac.

Aké sporiace produkty pre deti možno využiť?

V zásade platí, že na dlhodobé sporenie sú vhodné investičné produkty, na krátkodobé zas sporiaci účet v banke. Je nezmyselné dlhé roky odkladať peniaze na sporiaci účet, na ktorom je úročenie 0%. Vaše úspory tak budú strácať každý rok kúpyschopnosť. Pri investičných produktoch viete využiť zložené úročenie, teda úroky z úrokov, ktoré významne zvýšia vašu nasporenú sumu.

Sporiaci účet v banke

Jednou z možností je sporiť dieťaťu v banke na sporiacom účte, ktorý je pridružený k bežnému účtu rodiča. Sporiace konto je zvyčajne bezplatné, ale veľmi nízko úročené (od 0 až 1 %). Keď zohľadníme infláciu, zistíme, že nasporené peniaze časom stratia svoju hodnotu.

Termínovaný vklad

Bezpečnou alternatívou k sporiacemu účtu je termínovaný vklad. S termínovaným vkladom nie sú spojené žiadne poplatky, avšak úroky, rovnako ako pri sporiacich účtoch sú pomerne nízke. Najvyššie úroky na termínovaných vkladoch aktuálne ponúkajú J&T BANKA a Privatbanka. Pri predčasnom výbere však môžete prísť o úroky za posledné obdobie.

Stavebné sporenie

Pri stavebnom sporení má dieťa nárok na štátnu prémiu vo výške 2,5% z vkladov, max. 70 eur ročne. Pre získanie prémie v plnej výške, by rodič musel vkladať až 233,3 eur mesačne, čo je vysoká suma. Úroky z vkladov na stavebnom sporení sú okolo 1 %. Nezabúdajte, so stavebným sporením sú spojené poplatky za uzavretie zmluvy (približne 0,9% z cieľovej sumy) a za vedenie účtu. Navyše, úspory môžete minúť len na stavebný účel. Ak ich nebudete vedieť vydokladovať, štátnu prémiu nedostanete.

Investičné životné poistenie

Ďalšou možnosťou je investičné životné poistenie. Tento produkt kombinuje dve rôzne služby – poistenie a investovanie. Na konci poistnej doby sú mnohí klienti sklamaní, ako málo sa im podarilo našetriť, pretože si neuvedomujú, že veľká časť vkladov smerovala práve na poistenie. V posledných rokoch je trend riešiť poistenie a sporenie zvlášť.

Detský investičný účet

V porovnaní so spomenutými možnosťami je investičné sporenie vo forme investovania do ETF fondov najvýhodnejšie. Aj napriek poklesom na finančných trhoch, pri dodržaní dlhodobého horizontu, čo pri sporení pre deti sa dá ľahko dodržať, s najväčšou pravdepodobnosťou skončíte v pluse. Priemerné ročné zhodnotenie pri správne zvolenej investičnej stratégii bude vyššie, ako všetky iné spomínamé formy sporenia pre deti.

Sporiace produkty je možné ľubovoľne kombinovať, napríklad rozložiť si peňažné prostriedky do viacerých produktov podľa časového horizontu.

Na čo si dať pozor pri výbere sporiaceho produktu pre deti?

Ak už poznáte časový horizont ako dlho plánujete dieťaťu sporiť, porovnajte si jednotlivé produkty. Pri výbere sa zamerajte na:

výšku ročnej úrokovej sazby

poplatky

výpovednú lehotu (ak pri danom produkte existuje)

Investovanie do ETF fondov je lacnejšie aj daňovo výhodnejšie ako do podielových fondov. I zdanlivo malý rozdiel v poplatkoch môže v dlhodom horizonte ukrojiť z vášho výnosu slušnú sumu.

Pokiaľ sa v ponuke, ktorá je naozaj pestrá, neviete zorientovať, neváhajte osloviť odborníkov na rodinné financie. Pomôžu vám s výberom.

Aký má výzvam sporenie pre dieťa?

Okrem finančného zabezpečenia dieťaťa je sporenie dobrým príkladom ako u dieťaťa vybudovať základy finančnej gramotnosti. Ak dieťa vidí, že sa v rodine hovorí o peniazoch a plánujú sa výdavky, je to základ prevencie ako predchádzať budúcim finančným problémom u detí. Rodič môže na príkladoch dieťaťu vysvetliť, že ak si odloží peniaze, ktoré dostane darom pri nejakej príležitosti, za určitý čas si môže nasporiť na drahšiu vec, po ktorej túži.

Zdroj: Slovenská banková asociácia

