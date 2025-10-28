Spoločnosť Sinop Alfa zmarila účel inšpekcie, za nespoluprácu dostala pokutu až 70-tisíc eur

Firma odmietla predložiť svoj pracovný mobilný telefón, ktorý mohol obsahovať relevantné dôkazy k prebiehajúcemu prešetrovaniu.
Protimonopolný úrad SR
Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) uložil 27. októbra 2025 pokutu vo výške 70 000 eur spoločnosti SINOP ALFA, s.r.o. za nespoluprácu pri neohlásenej inšpekcii. Firma odmietla predložiť svoj pracovný mobilný telefón, ktorý mohol obsahovať relevantné dôkazy k prebiehajúcemu prešetrovaniu.

Odmietli ukázať obsah mobilného telefónu

Inšpekcia sa uskutočnila 10. júna 2025 v obchodných priestoroch podnikateľa a bola zameraná na poskytovanie klimatizačných, chladiarenských služieb a služieb tepelných čerpadiel.

Napriek opakovanému vyzvaniu zo strany PMÚ SINOP ALFA odmietla ukázať obsah mobilného telefónu, čím porušila povinnosť riadne spolupracovať a sprístupniť potrebné informácie v elektronickej forme.

Zmarený účel inšpekcie

PMÚ konštatuje, že tento telefón bol využívaný na pracovné účely a mohol obsahovať dôkazy k prebiehajúcemu šetreniu, a preto firma čiastočne zmarila účel inšpekcie. Uložená pokuta predstavuje približne jedno percento z ročného obratu spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu zatiaľ nie je právoplatné, podnikateľ má možnosť podať proti nemu rozklad, teda odvolanie.

