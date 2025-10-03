Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 23. septembra 2025 koncentráciu, v rámci ktorej spoločnosť Tempus – Invest s.r.o. z Košíc získava výlučnú kontrolu nad prešovskými firmami B.K. Prešov, spol. s.r.o. a SAD Prešov, a.s. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. septembra 2025.
Verejné súťaže
Spojenie sa týka viacerých oblastí verejnej dopravy vrátane prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, prevádzkovania autobusových staníc a poskytovania servisu autobusov.
PMÚ zastavil správne konanie vo veci kartelovej dohody pre uplynutie lehoty na uloženie pokuty
Obce či vyššie územné celky si pritom dopravcov na tieto služby vyberajú prostredníctvom verejných súťaží, pričom zmluvy sa uzatvárajú na dlhšie obdobie a fungujú podľa vopred stanovených podmienok.
Vplyv koncentrácie
PMÚ skúmal vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, konkrétne v Prešovskom a Košickom kraji. Na národnej úrovni identifikoval viacerých konkurentov s rozsiahlym technickým aj personálnym zázemím, rovnako ako silných hráčov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch. Konkurenciu podľa úradu predstavujú nielen lokálni dopravcovia, ale aj celoslovenské spoločnosti.
Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci koncentrácie v oblasti prenájmu nehnuteľností
Po vyhodnotení všetkých podkladov a analýz PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia na relevantnom trhu. Úrad preto spojenie spoločností Tempus – Invest, B.K. Prešov a SAD Prešov schválil.