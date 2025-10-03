Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Tempus – Invest a dopravných spoločností v Prešove

PMÚ skúmal vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, konkrétne v Prešovskom a Košickom kraji.
Budova Protimonopolného úradu
Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR). Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 23. septembra 2025 koncentráciu, v rámci ktorej spoločnosť Tempus – Invest s.r.o. z Košíc získava výlučnú kontrolu nad prešovskými firmami B.K. Prešov, spol. s.r.o. a SAD Prešov, a.s. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. septembra 2025.

Spojenie sa týka viacerých oblastí verejnej dopravy vrátane prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, prevádzkovania autobusových staníc a poskytovania servisu autobusov.

Obce či vyššie územné celky si pritom dopravcov na tieto služby vyberajú prostredníctvom verejných súťaží, pričom zmluvy sa uzatvárajú na dlhšie obdobie a fungujú podľa vopred stanovených podmienok.

Vplyv koncentrácie

PMÚ skúmal vplyv koncentrácie na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, konkrétne v Prešovskom a Košickom kraji. Na národnej úrovni identifikoval viacerých konkurentov s rozsiahlym technickým aj personálnym zázemím, rovnako ako silných hráčov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch. Konkurenciu podľa úradu predstavujú nielen lokálni dopravcovia, ale aj celoslovenské spoločnosti.

Po vyhodnotení všetkých podkladov a analýz PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž a nevedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia na relevantnom trhu. Úrad preto spojenie spoločností Tempus – Invest, B.K. Prešov a SAD Prešov schválil.

