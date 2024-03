Spoločnosť Arrow Electronics sa stala novým partnerom Schneider Electric Elite IT Solutions Provider

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, oznámila, že spoločnosť Arrow Electronics, globálny dodávateľ technologických produktov špecializujúci sa na elektronické komponenty, podnikové výpočty a inteligentné riešenia pre priemysel, sa stala novým partnerom Schneider Electric Elite IT Solutions Provider v Európe.

Táto spolupráca posilní obchodný ekosystém o komplexný, špecializovaný európsky distribučný model, ktorý poskytuje udržateľné komplexné riešenia pre dátové centrá a systémy fyzickej infraštruktúry s vysokou hustotou, vysoko výkonné výpočty určené na testovanie umelej inteligencie a hybridné cloudové aplikácie.

Spolupráca oboch partnerov ďalej poskytne inovatívnym firmám kompletný prístup k špičkovému portfóliu EcoStruxure for Data Centers, čím umožní splniť blížiace sa regulačné požiadavky, ako napríklad európsku smernicu o energetickej účinnosti (EED).

„V Arrow sme hrdí na to, že spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami technológií, a keďže zavádzanie umelej inteligencie naberá na obrátkach, je nevyhnutné, aby sme našim obchodným partnerom poskytovali riešenia, ktoré pomáhajú riešiť rastúce požiadavky na udržateľnosť ich koncových zákazníkov,“ hovorí Mike Worby, vedúci strategických aliancií pre oblasť podnikových riešení Arrow pre región EMEA. „Naša spolupráca so spoločnosťou Schneider Electric je ďalším krokom vpred pri rozširovaní ponuky udržateľných riešení.“

„Čoraz viac organizácií začína využívať nové technológie, ako sú dátové centrá s vysokou hustotou a je nevyhnutné, aby sme diverzifikovali naše distribučné modely a poskytli novej generácii partnerov udržateľné, energeticky efektívne a hotové infraštruktúrne riešenia,“ pripomína James Mealor, Strategic IT Channel Director, Schneider Electric Europe. „Spolupráca so spoločnosťou Arrow ukazuje ako zabezpečiť, aby špecializované aplikácie boli uspokojované komplexným prístupom, ktorý má na zreteli predovšetkým udržateľnosť. Sme radi, že ich môžeme privíta nášho nového partnera v Elite IT Solutions Provider v Európe.“

Spolupráca s cieľom splniť predpisy o udržateľnosti

V máji 2024 vstúpi do platnosti európska smernica o energetickej efektívnosti (EED). Partneri a koncoví používatelia s inštalovanou kapacitou dátového centra 500 kW a vyššou, musia začať zverejňovať údaje o svojej energetickej výkonnosti. Sú povinní tiež reportovať hodnotenia efektívnosti využitia energie (PUE), nastavenia teploty, spotreby odpadového tepla, vody a energie z obnoviteľných zdrojov. Softvér, dátová analytika a strojové učenie sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia jednoduchšieho a presnejšieho vykazovania v súlade s novými nariadeniami a pre podniky na splnenie dlhodobých požiadaviek podnikovej udržateľnosti.

V rámci spolupráce so Schneider Electric poskytne Arrow obchodným partnerom lepší prístup k softvérovému portfóliu EcoStruxureä IT, vrátane najnovšej generácie, ktorá zahŕňa funkcie automatizovaného vykazovania metrík udržateľnosti založené na modeloch, ktoré umožňujú organizáciám sledovať, merať a vykazovať špecifické metriky dané novými nariadeniami.

Ďalšie informácie o tom, ako sa stať partnerom spoločnosti Schneider Electric Elite IT Solutions Provider alebo sa zapojiť do partnerského programu mySchneider IT, nájdete na webovej stránke.

Informačný servis