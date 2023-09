Spišiaci sú stále stopercentní, rastúcu formu majú aj barani a Slovan opäť prehral (video+foto)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves pokračujú v spanilej jazde v úvode extraligovej sezóny 2023/2024, v nedeľňajšom zápase 4. kola zdolali doma trápiaci sa HC Slovan Bratislava 5:1 a udržali sa na čele tabuľky s plným počtom 12 bodov. Naopak, nováčik HC 19 Humenné nebodoval ani vo štvrtom dueli a zostáva na poslednej 12. priečke bez bodového zisku.

Spišiakom dýcha na krk úradujúci vicemajster HKM Zvolen, ktorý zvíťazil v Humennom 5:2 a vďaka trom triumfom za sebou je v tabuľke druhý o dva body za lídrom.

Rastúcu formu má Banská Bystrica

Deväť bodov má tretí HC Mikron Nové Zámky, ktorý doma zdolal obhajcu titulu HC Košice 3:0 a tiež dosiahol tretie víťazstvo v rade. „Oceliari“ po úvodných dvoch triumfoch prehrali druhýkrát za sebou a so šiestimi bodmi im patrí až siedma pozícia.

Rastúcu formu má HC’05 Banská Bystrica, ktorý zdolal HK Poprad 4:3 a druhým víťazstvom bez prerušenia sa bodovo dotiahol na Košice i svojho nedeľňajšieho súpera. Momentálne je v tabuľke ôsmy.

Slovan nazbieral len tri body

„Pre nás sú to dôležité tri body. Mohli sme vidieť viacero dobrých vecí a z hľadiska brankárskej otázky to bol asi náš najlepší zápas. Aktuálne sa javíme ako ten typ mužstva, ktorý ak neodovzdá na ľade všetko, úspech sa jednoducho nedostaví. V prvej tretine sme len naháňali súpera. Potom sme odohrali bez debát asi našu najlepšiu druhú tretinu. Držali sme sa nášho systému, odmakali sme to a to nám prinieslo vytúžené ovocie,“ zhodnotil tréner „baranov“ Doug Shedden na klubovom webe.

