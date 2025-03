Spišiaci si ešte nevšimli, že hrajú play-off? Košice so šťastím v predĺžení vyrovnali na 1:1 - VIDEO

V hokejovej extralige sa začínajú diať zaujímavé veci. Obe štvrťfinálové série najlepších dvoch tímov po základnej časti majú vyrovnaný stav 1:1.

HK Spišská Nová Ves v druhom zápase na domácom ľade podľahol tímu HKM Zvolen 0:3 a HC Košice si s dávkou šťastia pripísal prvé víťazstvo nad HK Dukla Trenčín po triumfe 2:1 po predĺžení.

Na Spiši si ešte domáci hráči akoby nevšimli, že už hrajú play-off. V prvom zápase proti Zvolenu, ktorý vyhrali 2:1 po predĺžení, si sťažovali na „ťažké nohy“ a pomalý rozbeh po vyše dvojtýždňovej pauze a v druhom stretnutí sľubovali nápravu. Lenže tá neprišla.

Už dali aj góly

Zvolenčania ovládli hru v TiposBet Aréne aj po druhý raz, ale tentoraz pridali aj góly. S výnimkou poslednej tretiny boli jasne lepší, dominantní na puku, systémovejší a nebezpečnejší pred bránkou súpera.

Po góloch Mateja Maceka a Daniela Brejčáka viedli po prvej tretine 2:0 a v hre domácich bez brankára pridal Marek Hecl do prázdnej bránky ich tretí gól. Zo Spiša teda odchádzajú domov za stavu 1:1 na zápasy.

Góly po dorážkach

„Snažili sme sa dodržiavať svoj herný systém a viac sa tlačiť do bránky súpera ako v prvom zápase. Dva góly sme strelili po dorážkach a tretí do prázdnej bránky, takže spokojnosť. Vyhrali sme raz u súpera. Buďme skromní, aj to je dobré,“ zhodnotil obranca Zvolena Daniel Brejčák.

Už 38-ročný bek po slabšej prvej časti sezóny v Poprade v tej druhej vo Zvolene podáva zlepšené výkony.

„Asi po troch rokoch som strelil gól, asi som si to nechal na záver kariéry,. Keď sa darí mužstvu, všetko ide ľahšie,“ podotkol Brejčák.

Chýbajúca energia

Zatiaľ čo Brejčák mal dôvody na úsmevy, domáci obranca Adam Žiak musel priznať trpké príčiny prehry.

„Už keď sme vyhrali prvý zápas v predĺžení, sme vedeli, že Zvolen je veľmi nebezpečný a vôbec nezáleží na tom, na ktorom mieste skončil v základnej časti. V druhom zápase takmer v celom priebehu dominovali a zaslúžene zvíťazili. Myslím si, že nám chýba energia a musíme sa konečne nastaviť na play-off. Zatiaľ nehráme ani hokej, ktorý nás zdobil v základnej časti,“ uviedol Žiak.

Netradiční strelci

Druhý zápas na košickom ľade priniesol rovnako tvrdý boj ako ten prvý. Takmer dve tretiny nepadol gól, až 17 sekúnd pred koncom rozjasal tribúny Steel arény dvojmetrový obranca Jakub Ferenc, ktorý nepatrí medzi obávaných strelcov.

Trenčania nezložili zbrane a v 50. min 18-ročný mladík Ondrej Maruna vyrovnal po skvelej prihrávke Bruna Mráza. V predĺžení mohol najprv skórovať hosťujúci Andrej Krajčovič, ale nestalo sa. Potom prišiel faul Tomáša Záborského a ponúknutú presilovku domáci využili zásluhou kapitána Michala Chovana.

Video a obavy z neho

„Veľmi dôležité víťazstvo. Pripustili sme si veľký tlak a nehrali sme s ľahkosťou. Som vďačný za celý tím, že sa puk ku mne odrazil a mohol som ho poslať do odkrytej bránky. Mal som určité obavy, keď sa išlo skúmať video, ale nakoniec to dobre dopadlo,” povedal Chovan podľa denníka Šport. Na strane Trenčína Maruna síce oslavoval svoj prvý extraligový gól, ale víťazstvo svojho tímu nemohol.

„Bruno Mráz mi pekne prihral a ja som už len presne zakončil. Veľká škoda, že sme tento zápas nedotiahli do víťazného konca. Mali sme dosť šancí,” zhodnotil Maruna.

Obe série pokračujú v nedeľu vo Zvolene, resp. Trenčíne tretími zápasmi s jednotným začiatkom o 17.00 h.