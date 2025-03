Osudová chyba brankára mu ukončila kariéru. Fínskemu velikánovi ostali oči len pre plač - VIDEO

Stal sa významnou osobnosťou fínskeho hokeja nielen vďaka svojej výške, ale aj pre svoje znalosti a skúsenosti.

Už 39-ročný útočník Marko Anttila ukončil kariéru v slzách. Jeho Kärpät Oulu pripravil o play off veľkou chybou taliansky 20-ročný brankár Damian Clara.

V poslednej minúte základnej riadnej doby remizoval s IFK Helsinki 1:1. Hostia z fínskej metropoly sa uchýlili k hre bez brankára, keďže potrebovali trojbodové víťazstvo, aby sa prebojovali medzi najlepšiu štvoricu a zabezpečili si účasť priamo vo štvrťfinále.

Kuriózny moment

Pol minúty pred koncom sa puk dostal na hokejku brankára Claru tesne mimo bránkoviska. Talian chcel byť hrdinom a trafiť prázdnu bránku na druhej strane klziska.

No netrafil ho správne a prihral protihráčovi Iirovi Pakarinenovi. Ten nezaváhal a poslal ho do nechcene odkrytej siete domácich.

Helsinki vďaka tomuto gólu zvíťazili 2:1. Kärpät naopak skončil bez bodu a na 13. mieste so 77 bodmi. Na to, aby sa klub kvalifikoval aspoň do predkola, potreboval aspoň dva body. Práve toľko napokon stratil na postupovú pozíciu.

Veľký kapitán Suomi

„Bola to skvelá jazda. Veľa zábavy, veľa kamarátov. Ale záver bol brutálny. Bolo ťažké opustiť ľad. Môžem sa však na seba pozrieť do zrkadla a povedať, že som dal tomu všetko. Tentoraz to nevyšlo, taký je hokej,“ uviedol 203 cm vysoký útočník.

Anttila bol jedným z kľúčových fínskych hokejistov pod vedením trénera Jukku Jalonena. Ten z neho urobil kapitána a rodák z Lempäälä sa mu za to odvďačil.

Má zlatú olympijskú medailu z Pekingu 2022 a aj titul majstra sveta z rovnakého roku, čím nadviazal na svoj triumf z roku 2019. Raz získal na svetovom šampionáte aj striebro.

„Prišiel môj čas. Sezóna sa nám nevydarila. Snažili sme sa zlepšiť, ale nepodarilo sa nám to,“ zhodnotil Anttila v poslednom rozhovore svojej hráčskej kariéry podľa spomínaného webu.