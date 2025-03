Slovenský obranca Ďaloga už mal otras mozgu, teraz mu po zákroku Beránka hrozí ďalší

Hokejisti Komety Brno zrovnali krok s hráčmi Karlových Varov vo štvrťfinále play-off českej najvyššej súťaže. Po domácom triumfe 3:2 je stav série vyrovnaný 1:1, ale Brňania majú aj dôvod na smútok. Na nešpecifikovaný čas totiž prišli o skúseného slovenského obrancu Mareka Ďalogu.

Tridsaťšesťročný bek s dlhoročnými reprezentačnými skúsenosťami inkasoval v 34. min tvrdý hit do hlavy od Ondřeja Beránka a po odchode z ľadu sa už naspäť nevrátil.

Beránek už tretíkrát

Beránek dostal vyšší trest na 5 minút plus do konca zápasu a keďže je to pre neho tretí takýto trest, môže očakávať aj ďalšie sankcie od disciplinárnej komisie ČSLH.

Ďaloga v tejto sezóne českej extraligy odohral 44 zápasov s bilanciou 9 gólov a 9 asistencií, ale aj pauzoval pre zranenia. Pred vyše mesiacom utŕžil tvrdý náraz do hlavy od hráča Pardubíc Michala Houdka a výsledkom bol otras mozgu.

Hrozí mu koniec?

Do akcie sa účastník šiestich majstrovstiev sveta a jedných zimných olympijských hier vrátil až na play-off, v ktorom nedohral druhý zápas. Bilancia Ďalogu v reprezentácii Slovenska zahŕňa 104 zápasov s 11 gólmi a 11 asistenciami.

„Ďaloga už do tretej tretiny nenastúpil a vzhľadom na jeho nedávny otras mozgu možno už ani nenastúpi do konca tejto série,“ napísal špecializovaný web hokej.cz.

Muž zápasu

Na stredajšom triumfe Brna na Karlovými Varmi mal veľký podiel aj slovenský útočník Andrej Kollár, ktorý ku gólu pridal aj asistenciu a stal sa hráčom zápasu.

„Máme prvý bod v sérii, ale play-off je dlhá súťaž a musíme sa už pripraviť na ďalší zápas. Verím, že aj v Karlových Varoch to pre nás dopadne dobre,“ vravel slovenský útočník v službách Brna Lukáš Cingel na klubových sociálnych sieťach.